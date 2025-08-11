Harry und Meghan: Netflix-Deal umfasst auch ihre Marke "As ever"

Der Netflix-Deal von Prinz Harry und Herzogin Meghan ist doch nicht Geschichte. Teil einer neuen Vereinbarung ist jetzt auch Meghans Lifestyle-Marke "As ever". Weitere Projekte landen aber wohl nicht automatisch bei dem Streamingdienst.

In den vergangenen Jahren wurde viel über einen Netflix-Mega-Deal von Prinz Harry (40) und Herzogin Meghan (44) diskutiert. Nach der 2020 geschlossenen Vereinbarung waren mehrere Projekte der beiden, die sie mit ihrer Produktionsfirma Archewell Productions umgesetzt haben, auf dem Streamingdienst erschienen. Zuletzt wurde vom möglichen Aus der Partnerschaft berichtet, in anderer Form werden Harry und Meghan allerdings weiterhin mit Netflix arbeiten.

Herzogin Meghan setzt auch bei Netflix auf "As ever"

"Wir sind stolz darauf, unsere Partnerschaft mit Netflix zu verlängern und unsere Zusammenarbeit auf die Marke As ever auszuweiten", zitieren US-Medien wie aus einem Statement Meghans. Das Paar fühle sich von seinen Partnern, mit denen man eng zusammenarbeite, dazu inspiriert, Inhalte unterschiedlicher Genres zu erschaffen. Wie genau Netflix von der Marke "As ever" profitieren soll, ist unklar. Zumindest ist diese eng verwoben mit der bei dem Dienst erschienenen Lifestyle-Serie "With Love, Meghan".

Wie unter anderem und im Juli unter Berufung auf anonyme Quellen berichtet hatten, werde Netflix einen 2020 unterzeichneten 100-Millionen-Dollar-Exklusivvertrag nicht erneuern. Die jetzt offiziell bestätigte, neue Vereinbarung bedeutet nicht ein von Insidern heraufbeschworenes Netflix-Aus des Paares, der Deal ist aber auch nicht der große Clou, als den man ihn offenbar jetzt verkaufen möchte.

Nicht exklusiv, nur "First Look"

Denn laut der Berichte handelt es sich um einen mehrjährigen First-Look-Deal. Dabei handelt es sich um eine Art Vorzugsrecht, das in der Entertainmentbranche verbreitet ist, und bei dem in der Regel zugesagt wird, dass ein bestimmter Verleiher oder Dienst als erster die Gelegenheit bekommt, sich die Produktion zu sichern. Netflix erhält so wohl vor allen anderen die Chance, einen Film oder eine Serie der Sussexes exklusiv zu zeigen. Dies bedeutet aber auch: Sollte Netflix nicht interessiert sein, muss von Archewell Productions ein Filmverleih oder ein anderer Streaminganbieter gesucht werden.

Prinz Harry und Herzogin Meghan seien einflussreiche Persönlichkeiten, deren Inhalte bei den Zuschauerinnen und Zuschauern Anklang fänden, wird Bela Bajaria, Chief Content Officer bei Netflix, zitiert. Die Reaktion auf die Arbeit der beiden spreche "für sich" und mit der 2022 veröffentlichten Serie "Harry & Meghan", habe man dem Publikum "einen intimen Einblick in ihr Leben" gewährt. Schnell sei die Produktion "eine unserer meistgesehenen Dokumentarserien" geworden. Man freue sich darauf, "unsere Partnerschaft fortzusetzen".

Bajaria erwähnt auch "With Love, Meghan", die Netflix-Lifestyle-Serie der Herzogin, deren "As ever"-Produkte sich "in Rekordzeit" verkauften. Aber sowohl dieses als auch andere Formate der Sussexes kamen in den vergangenen Monaten und Jahren lange nicht so gut wie "Harry & Meghan" an.

Die im März erschienene, erste "With Love, Meghan"-Staffel hatte es laut Angaben von Netflix aus dem Juli seit Erscheinen auf lediglich rund 5,3 Millionen Views - geschaute Stunden geteilt durch die Gesamtlaufzeit der Serie - gebracht. Dies bedeutete demzufolge Platz 383 aller Netflix-Serien und -Shows in den Halbjahrescharts des Streamingdienstes. Noch deutlich schlechter schnitt die Archewell-"Polo"-Serie ab. Diese startete im Dezember 2024 und schaffte es auf nur etwa 500.000 Views sowie Platz 3.436.