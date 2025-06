"Harry Potter"-Serie: Hagrid-Darsteller Nick Frost will nicht kopieren

Nick Frost tritt bei der "Harry Potter"-Serie in große Fußstapfen. Den legendären Robbie Coltrane möchte er allerdings nicht kopieren. Er werde "niemals versuchen, Robbie zu sein".

Robbie Coltrane als Hagrid in den "Harry Potter"-Filmen, daneben Nick Frost.

Die Darstellerinnen und Darsteller der kommenden "Harry Potter"-Serie haben es mit Sicherheit nicht leicht. Jede einzelne der Performances werden Zuschauer und Fans vermutlich mit den legendären Stars der "Harry Potter"-Filmreihe vergleichen. Diesem Umstand scheint sich auch Komiker und Schauspieler Nick Frost (53) bewusst zu sein, der in der Zauberer-Serie zu Fan-Liebling Hagrid wird. "Ich werde niemals versuchen, Robbie zu sein", sagte Frost mit Bezug auf seinen legendären Rollenvorgänger, den 2022 verstorbenen Schotten Robbie Coltrane.

Hagrid laut Nick Frost ein "verlorenes, warmherziges Kind"

Frost, der unter anderem aus der Zombie-Komödie "Shaun of the Dead" bekannt ist, tritt für die "Harry Potter"-Serie in Coltranes übergroße Fußstapfen - und wird zu Hogwarts' Wildhüter, dem Halbriesen Rubeus Hagrid. Doch während er für seinen Vorgänger viel Respekt empfindet, erkennt Frost auch: "Man wird gecastet, weil man etwas Eigenes mitbringt."

Er wolle den Fanfavoriten nun nicht komplett neu erfinden, doch "es gibt Raum für Kleinigkeiten", sagt Frost. Die beliebte Figur habe er immer als "ein liebes, verlorenes, gewalttätiges, lustiges, warmherziges Kind" empfunden. "Ich möchte, dass er lustig und frech und ängstlich und beschützend und kindlich ist. Das ist es, was ich vorhabe", erzählt Frost weiter.

Gewaltiger Aufwand für neue "Harry Potter"-Serie

HBO plant ganze sieben Staffeln seiner neuen "Harry Potter"-Serie - eine für jeden der Vorlagenromane von J. K. Rowling (59). Im Gespräch mit "Collider" enthüllte Serienstar Nick Frost noch, dass "zehn oder elf Monate pro Staffel" gedreht werde. "Ich denke, das Schöne daran, ein Buch pro Staffel zu machen, ist, dass ich alles viel mehr erkunden kann, und ich kann es kaum erwarten", so der Darsteller wörtlich.

Erst vor Kurzem wurden die jungen Hauptdarsteller der "Harry Potter"-Serie bekannt. Dominic McLaughlin, Arabella Stanton und Alastair Stout spielen Harry, Hermine und Ron - und treten damit die Nachfolge von Daniel Radcliffe (35), Emma Watson (35) sowie Rupert Grint (36) an.