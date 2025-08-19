"Harry Potter"-Serie: Erstes Foto der neuen Weasley-Geschwister

"Der Fuchsbau ist fast vollständig": HBO hat die Darsteller der Weasley-Geschwister in der neuen "Harry Potter"-Serie enthüllt - und teilte auch gleich ein erstes Foto der Rotschöpfe.

Die Familie Weasley in der kommenden "Harry Potter"-Serie von HBO nimmt weiter Gestalt an: Am Dienstag gab der Sender bekannt, welche Darsteller künftig in die Rollen von Rons Geschwistern schlüpfen werden und .

Neben Alastair Stout, der bereits als Ron Weasley bestätigt wurde, ergänzen nun Tristan Harland als Fred, Gabriel Harland als George, Ruari Spooner als Percy und Gracie Cochrane als Ginny die magische Großfamilie. Auf einem ersten gemeinsamen Foto grinsen die fünf Seriengeschwister voller Vorfreude in die Kamera.

In der Ankündigung verkündete HBO charmant: "Der Fuchsbau ist fast vollständig." Und fügte augenzwinkernd hinzu, dass Charlie Weasley, der zweitälteste Bruder, sich "gerade in Rumänien" befinde und "bald genug dazustoßen" werde - eine Anspielung auf die Buchvorlage, in der er als Drachenhüter in Rumänien tätig ist.

"Harry Potter"-Serie: Darsteller, Produktion, Starttermin

Neben den bereits erwähnten Darstellern umfasst die Besetzung auch Dominic McLaughlin (11) als Harry Potter, Arabella Stanton (11) als Hermine Granger, Nick Frost (53) als Hagrid, John Lithgow (79) als Albus Dumbledore, Janet McTeer (64) als Professor McGonagall und Paapa Essiedu (35) als Severus Snape. Weitere Rollen wie Bill Weasley, Lucius Malfoy, die Dursleys sowie Neville Longbottom und Dudley Dursley sind ebenfalls bereits besetzt, wobei einige Darsteller noch nicht offiziell bekannt gegeben wurden.

Die Serie, die als treue Adaption der sieben Bücher geplant ist, wird unter der Leitung von Showrunnerin Francesca Gardiner und Regisseur Mark Mylod produziert. Die Dreharbeiten haben im Juli 2025 in den Leavesden Studios in Großbritannien begonnen. Die erste Staffel, die sich an "Harry Potter und der Stein der Weisen" orientiert, soll voraussichtlich 2027 auf HBO und HBO Max Premiere feiern.