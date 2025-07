"Harry Potter"-Serie: Erstes Bild von Nick Frost als Hagrid

Nach dem ersten Foto des neuen Harry Potter gibt es nun ein erstes Bild von Nick Frost als Hagrid. Fans kritisieren jedoch das Aussehen des Wildhüters in der "Harry Potter"-Serie.

Nick Frost schlüpft in der "Harry Potter"-Serie in die Rolle des gutmütigen Halbriesen Rubeus Hagrid.

Der US-Sender HBO hat den "Harry Potter"-Fans einen ersten Blick auf Nick Frost (53) als Wildhüter Rubeus Hagrid gewährt. ist der Schauspieler mit voluminöser Mähne und einem vollen Bart zu sehen. Auch das Outfit erinnert an die vergangene Darstellung des liebenswürdigen Halbriesen: Zu seinem Kostüm für die "Harry Potter"-Serie gehören unter anderem ein olivgrüner Mantel und ein großer Gürtel.

Fans zeigen sich wenig überzeugt

Die meisten Fans kritisierten unter dem Instagram-Post jedoch das Aussehen der Filmfigur. "Ich liebe Nick Frost und er ist eine großartige Wahl für diese Rolle. Aber... die Perücke und der Bart sehen sehr unnatürlich aus", schrieb eine Person. Es ähnele mehr einem Cosplay. Andere User teilten die Meinung und kommentierten, es gleiche einem Halloween-Kostüm. "Ich weiß nicht warum, aber alle Bilder, die sie von den Darstellern teilen, sehen aus wie von einer KI erstellt", zeigte sich ein anderer Nutzer enttäuscht. Das meiste Lob bezog sich auf das Casting von Nick Frost, den viele für einen guten Hagrid-Darsteller halten.

Der britische Schauspieler wurde im April als Nachfolger von Robbie Coltrane (1950-2022) bestätigt. Der Schotte verkörperte Rubeus Hagrid zwischen 2001 und 2011 in allen acht Filmen der Reihe. 2022 verstarb er im Alter von 72 Jahren. Seinen Vorgänger wolle Frost nicht kopieren, . "Ich werde niemals versuchen, Robbie zu sein", stellte er klar. "Man wird gecastet, weil man etwas Eigenes mitbringt", erklärte er auch.

Begeisterte Reaktionen zu Foto von neuem Harry Potter

Gestern bekamen die Fans bereits den Hauptdarsteller Dominic McLaughlin . Für sie wirkte der Gesamtlook aus Kurzhaarfrisur, der runden Brille und der Hogwarts-Uniform offenbar stimmig. "Er sieht Harry ähnlicher als Harry selbst", kommentierte etwa eine Person. Kritik gab es nur für die Platzierung der Narbe. In der Serie scheint sie weiter seitlich auf Harrys Stirn zu sitzen. "Ich dachte, die Narbe wäre größer. Dass die Narbe sehr gut zu erkennen ist, ist in fast jedem Buch ein Handlungselement", bemängelte ein User.

Mit dem ersten Foto des neuen Harry Potter gab HBO am Montag bekannt. Mittlerweile steht der Großteil des Casts. Und auch einen ungefähren Starttermin gibt es nun: Die Serie soll 2027 bei HBO und bei dem Streamingdienst HBO Max erscheinen. HBO Max soll die Serie in allen Märkten, in denen der Dienst zum Start verfügbar ist, zum Abruf bereitstellen. Dazu soll neben Italien und dem Vereinigten Königreich auch Deutschland gehören.