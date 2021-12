Hape Kerkelings Kultfilm "Club Las Piranjas" kehrt zurück - als Serie

Hape Kerkeling ist zurück im Geschäft. Nach ein paar Shows feiert der Entertainer nun auch sein fiktionales Comeback. Für eine Serie bei RTL+ schlüpft Kerkeling wieder in die Rolle des Animateurs Edwin Öttel aus dem TV-Film "Club Las Pinranjas" von 1995. Auch damalige Co-Stars sind wieder dabei.

Hape Kerkeling (56) ist zurück - mit Macht. Am gestrigen Montag lief bei VOX sein Bühnencomeback "Ein Abend mit Hape Kerkeling" und im selben Sender läuft gerade seine Reisedoku-Reihe "Hape und die 7 Zwergstaaten". Nun kehrt Kerkeling auch in einer fiktionalen Rolle zurück. Wie RTL in einer Pressemitteilung verkündete, schlüpft der Entertainer wieder in die Rolle des Reiseleiters Edwin Öttel aus dem TV-Film "Club Las Piranjas" von 1995.

Am 28.6.1995 lief in der ARD "Club Las Piranjas", eine bitterböse Satire auf den organisierten Pauschaltourismus, mit Hape Kerkeling und Angelika Milster (69) als penetrant gutgelaunte Reiseleiter Edwin und Biggi.

Wiedersehen mit Kerkeling, Milster und Winter

Nun gibt es ein Wiedersehen mit den Animateuren aus der Hölle. RTL verspricht eine "Club Las Piranjas"-Serie in vier Folgen. Zuerst soll die Miniserie auf dem Streamingdienst RTL+ laufen, später dann im klassischen Fernsehen. Neben Hape Kerkeling als Edwin und Angelika Milster wird auch Judy Winter (77) ihre Rolle als Club-Besitzerin Dr. Renate Wenger reproduzieren.

Und noch weitere bekannte Gesichter könnten dabei sein, wie Kerkeling andeutet: "Wer noch alles dabei sein wird, verrate ich nicht. Nur so viel: Es wird ein Knaller!".

Regie bei der Piranjas-Serie führt Sven Unterwaldt (56), Haus- und Hof-Regisseur von Otto Waalkes (73), der unter anderem "7 Zwerge" drehte. Anfang 2022 soll die Produktion beginnen, die Ausstrahlung ist für Ende 2022 vorgesehen.