"GZSZ"-Comeback: Marc Weinmann kehrt als Luis zurück

Marc Weinmann ist zurück bei "GZSZ" und schlüpft erneut in die Rolle des Luis Ahrens. Auf ihn wartet ein familiäres Ereignis und ein mit Spannung erwartetes Wiedersehen.

Marc Weinmann (27) verabschiedete sich im September 2024 von "Gute Zeiten, schlechte Zeiten". Fans können sich jetzt auf ein Wiedersehen freuen: Der Schauspieler kehrt als Luis Ahrens zurück. "Schon bei meinem Ausstieg habe ich nie ausgeschlossen, noch einmal für einen kurzen Auftritt zurückzukehren", erklärt er in einem Statement. Sein Comeback steht pünktlich zu einem wichtigen Ereignis in der RTL-Daily an.

Hochzeit und ein emotionales Wiedersehen

"Toni könnte unmöglich ohne ihren Bruder vor den Altar treten", führt Weinmann aus. "Und auch die Möglichkeit, dass Luis und Moritz noch einmal miteinander sprechen und ihre Trennung verarbeiten, fand ich sehr schön." Luis hat sich mittlerweile ein neues Leben mit Freund Adam in Graz aufgebaut und arbeitet in einem Architekturbüro. Zur Hochzeit seiner Serien-Schwester Toni (Olivia Marei, 35) kehrt Luis in den Kolle-Kiez zurück.

Bei seinem Gastauftritt in den Folgen 8.291 bis 8.294 (13. bis 18. Juni 2025 bei RTL und ) kommt es gleichzeitig zu einem besonderen Wiedersehen. "Besonders emotional war für mich das Gespräch zwischen Luis und seinem Ex Moritz - es ist der Abschluss einer Geschichte, die mich lange begleitet hat", beschreibt Weinmann das Aufeinandertreffen mit der Rolle von Lennart Borchert (25).

Gerade die Szenen mit Moritz und Luis hätten für ihn "eine starke Symbolkraft: Damals mit ihrer wachsenden Freundschaft und Liebe gestartet - nun endet es vielleicht mit einer tiefen Freundschaft und einer Liebe auf einer anderen Ebene. Das hatte etwas sehr Rundes und Schönes", sagt Weinmann, der sich laut eigener Aussage nach seinem Ausstieg unter anderem Theater- und Filmprojekten gewidmet hat. Von seinem Kurzbesuch bei "GZSZ" nehme er viele schöne Erinnerungen mit, "ein Lächeln - und das Gefühl, dort immer willkommen zu sein. Und vielleicht auch ein, zwei Ideen, was man bei der eigenen Hochzeit besser vermeiden sollte (lacht)."