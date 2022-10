Gwen Stefani: Rührende Worte an Blake Shelton zum "The Voice"-Abschied

Nach zwölf Jahren und 23 Staffeln verlässt Blake Shelton als Coach die US-Version von "The Voice". Seine Ehefrau Gwen Stefani, die den Sänger 2015 in der TV-Show kennengelernt hat, richtet rührende Zeilen an ihren Mann.

Seit 2011 war Musiker Blake Shelton (46) bei der US-Musikshow "The Voice" als Coach mit dabei. gab er nun bekannt, dass die 23. Staffel seine letzte sein wird. "Ich habe eine Weile mit mir gerungen und entschieden, dass es für mich an der Zeit ist, mich nach Staffel 23 von 'The Voice' zurückzuziehen", schrieb er in seinem Statement. "Diese Show hat mein Leben in jeder Hinsicht zum Besseren verändert und wird sich für mich immer wie ein Zuhause anfühlen. Es war ein wahnsinniger Ritt in diesen zwölf Jahren."

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

TV-Show führte sie zusammen

Des Weiteren bedankt sich Shelton bei dem "The Voice"-Team, den Kandidaten und den Zuschauern und erklärt: "Ich habe im Laufe der Jahre Bindungen fürs Leben zu Carson und jedem einzelnen meiner Coach-Kollegen aufgebaut, einschließlich meiner Frau Gwen Stefani!"

Stefani und Blake Shelton lernten sich 2015 als Coaches bei "The Voice" kennen. Im Oktober 2020 hielt der Country-Star dann um die Hand der Sängerin an. Die beiden Stars feierten ihre Hochzeit am 3. Juli 2021 mit etwa 40 ihrer engsten Freunde und Familienmitglieder, darunter auch "The Voice"-Co-Star und Moderator Carson Daly (49).

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Gwen Stefani (53), die derzeit mit ihrem Ehemann auch in der 22. "The Voice"-Staffel zu sehen ist, kommentierte das Statement von Shelton bei Instagram und schrieb: "Ich bin so stolz auf dich und so gesegnet, dich gefunden zu haben. Dein Talent bringt Freude in die Herzen von so vielen Menschen und ich bin so glücklich, Teil deiner Reise zu sein."

Die nächste Staffel "The Voice" soll Im Frühjahr 2023 erscheinen. Neben Shelton ebenfalls mit dabei als Coaches sind Kelly Clarkson (40), Chance the Rapper (29) und Niall Horan (29).

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert