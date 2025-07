"Guinness"-Show: Rekordjagd mit Michelle Hunziker und Jörg Pilawa

Michelle Hunziker und Jörg Pilawa präsentieren Ende August "Guinness World Records - Die große Show der Weltrekorde". Die Sendung kehrt als Live-Event zurück.

Die Zuschauerinnen und Zuschauer dürfen sich auf ein neues Highlight im Sat.1-Programm freuen: Ex-"Wetten, dass..?"-Moderatorin Michelle Hunziker (48) sowie Quiz- und Showprofi Jörg Pilawa (59) führen gemeinsam durch die Neuauflage von "Guinness World Records - Die große Show der Weltrekorde". Das Live-Event findet am 29. und 30. August statt.

Die Zuschauerinnen und Zuschauer können sich laut Ankündigung auf spektakuläre Rekorde freuen. Es wird mit dem zweitägigen Show-Event wohl Unterhaltung für die ganze Familie geboten.

Die Show-Vorgänger

Eine Show zu "Guinness World Records" wurde in Deutschland bereits mehrfach ausgestrahlt, allerdings unter verschiedenen Titeln und auf unterschiedlichen Sendern:

Ab 1998 wurde die Samstagabendshow "Guinness - Die Show der Rekorde" im Ersten von Reinhold Beckmann und Franziska Schenk moderiert. Die Sendung zeigte einmalige Spitzenleistungen und Rekordversuche, begleitet von prominenten Juroren. Es gab 15 Folgen bis 2002, danach folgte "Rekordfieber" im Ersten mit Jörg Pilawa.

RTL produzierte von 2004 bis 2008 die Show unter dem Titel "Guinness World Records - Die größten Weltrekorde" mit Oliver Geissen als Moderator. Die zweistündige Abendshow präsentierte Kandidaten, die versuchten, Einträge ins Guinness-Buch der Rekorde zu erreichen. Ein besonderer Rekord war die "Guinness World Records Live Show" am 1. September 2007 bei RTL, die mit einer Laufzeit von fast vier Stunden als längste Guinness-World-Records-Fernsehsendung gilt.

Teil der Sat.1-Strategie

Mit der Neuauflage der Rekordshow will der Sender Sat.1 seiner Linie treu bleiben. "Dazu gehören kulinarischer Genuss am Mittwoch, clevere Quizshows am Donnerstag und große Familienunterhaltung am Wochenende", wird Senderchef Marc Rasmus in einer Mitteilung zitiert.