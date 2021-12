Guido Cantz: Besonderer Abschied von "Verstehen Sie Spaß?"

Am Samstag gibt es eine besondere "Verstehen Sie Spaß?"-Ausgabe. Guido Cantz feiert seinen Abschied - und wird selbst zum Opfer.

Jubiläum und Abschied: Am kommenden Samstag (18.12.21, 20:15 Uhr) gibt es im Ersten eine besondere Ausgabe von "Verstehen Sie Spaß?" Es ist das 200. Mal, dass die Sendung, durch die zum 60. Mal Guido Cantz (50) führt, über die Bildschirme flimmert. Außerdem ist es die letzte Show des Moderators.

Und dabei wird Cantz selbst reingelegt: Gemeinsam mit Steffen Henssler (49) lockt ihn das Team von "Verstehen Sie Spaß?" in die Falle. Sein Auftritt in der Kochshow "Grill den Henssler" läuft nicht ganz so, wie es der Moderator gerne hätte. Aber es wird nicht nur lustig, sondern auch emotional, wenn Cantz über seiner erste "Verstehen Sie Spaß?"-Show 2010 spricht, in der er "super nervös" war. Er bedankt sich außerdem beim Team der Sendung und den Zuschauern für die "tolle Zeit". Bei Cantz' letzter "Verstehen Sie Spaß?"-Moderation sind unter anderem Jörg Pilawa (56), Arabella Kiesbauer (52), Tahnee (29), Andy Borg (61) und Isabel Varell (60) zu sehen.

Schöneberger übernimmt

Seit Juni ist bekannt, dass Guido Cantz die Moderation von "Verstehen Sie Spaß?" im Dezember abgeben wird. Seine Nachfolgerin wird Barbara Schöneberger (47). Sie präsentiert ab 2022 die Samstagabendshow, wie der Südwestrundfunk (SWR), der die Sendung für Das Erste produziert, mitteilte.