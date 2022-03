Großes Feuer wütet an "Peaky Blinders"-Set

Am 3. März ist es in Keighley zu einem großen Brand in einer ehemaligen Textilfabrik gekommen. Dort wurde zuvor schon unter anderem für "Peaky Blinders" und "Downton Abbey" gedreht.

03. März 2022 - 23:29 Uhr | (wue/spot)

Cillian Murphy auf der Premiere von "Peaky Blinders". © Featureflash Photo Agency/Shutterstock.com

Ein offenbar verheerender Brand hat am 3. März in der ehemaligen Textilfabrik Dalton Mills im britischen Keighley gewütet. Das Gebäude galt als beliebtes Filmset für historische Dramen. Unter anderem wurde dort bereits für Produktionen wie "Downton Abbey" und "Peaky Blinders" mit Cillian Murphy (45) gedreht. Britischen Medienberichten zufolge sollen mehr als 100 Feuerwehrleute ausgerückt sein. In den sozialen Medien und , also der zuständige Feuerwehr- und Rettungsdienst, von dem Brand. Das komplette Gebäude sei demnach von dem Feuer betroffen. Am Nachmittag seien mehr als 20 Fahrzeuge im Einsatz gewesen. Textilfabrik wurde 1869 gebaut Ein und zeigen die Einsatzkräfte bei den Löscharbeiten. Die Aufnahmen lassen das Ausmaß der Zerstörung erahnen. Ob Personen bei dem Vorfall verletzt worden sind, ist derzeit nicht bekannt. Auch die Höhe des Schadens ist noch ungewiss. Laut handelte es sich bei Dalton Mills um eine ehemalige Textilfabrik, einstmals die größte in der historischen Grafschaft Yorkshire. In der 1869 gebauten Fabrik seien damals teils mehr als 2.000 Menschen angestellt gewesen.