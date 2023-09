"Griselda": Sofia Vergara zeigt ihre brutale Seite

Sofia Vergara wird zur "Patin". Ein erster Teaser-Trailer zur Netflix-Serie "Griselda" verrät, wie die Schauspielerin als Kartellchefin unterwegs ist.

Wenn die Miniserie "Griselda" am 25. Januar 2024 auf Netflix erscheint, werden Fans von Schauspielerin Sofia Vergara (51) wohl eine neue Seite an ihrem Star entdecken. Die Serie basiert dem Streamingdienst zufolge auf dem Leben der kolumbianischen Geschäftsfrau Griselda Blanco (1943-2012). Die vierfache Mutter wurde auch die "Patin" des Kokains genannt. In den 1970er und 1980er Jahren galt sie als eine der grausamsten Führungspersönlichkeiten eines Drogenkartells in Miami.

ist Sofia Vergara bereits als Griselda Blanco zu sehen - inklusive einiger Narben, die sich über ihr Gesicht ziehen. In dem kurzen Clip scheint Griselda ein Drogengeschäft mit einer Gruppe von Männern abschließen zu wollen. "Wer hat dann das Sagen", fragt einer der Beteiligten. Worauf Vergara mit strengem Gesichtsausdruck direkt in die Kamera starrt, während im Hintergrund bedrohliche Musik läuft.

Sofia Vergara in ungewohnter Rolle

In "Griselda" mit dabei sind neben Vergara unter anderem auch die Schauspieler Alberto Guerra (40) als Dario Sepúlveda und Christian Tappan (51) als Arturo Mesa. Sofia Vergara und der kolumbianische Produzent Luis Balaguer arbeiteten laut Netflix acht Jahre an der Entwicklung der Serie. Hinter den sechs einstündigen Folgen stehen der Mitteilung zufolge mit den Produzenten Eric Newman und Andrés Baiz die Macher der Serienhits "Narcos" und "Narcos: Mexico".

Damit könnte Vergara erstmals mit einer Drama-Hauptrolle für großes internationales Aufsehen sorgen. Die Schauspielerin feierte ihren Durchbruch in Hollywood mit der Komödie "Jede Menge Ärger" (2002). Bekannt ist sie außerdem für die Rolle der Gloria Delgado-Pritchett, die sie in der Comedyserie "Modern Family" von 2009 bis 2020 spielte. Sie erhielt dafür mehrere Golden-Globe- und Emmy-Nominierungen. Sofia Vergara war dieses Jahr zudem Gastjurorin bei Heidi Klums (50) Show "Germany's next Topmodel". Der "Modern Family"-Star sitzt mit Klum auch zusammen in der Jury von "America's Got Talent".