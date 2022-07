"Grill den Henssler Sommer-Special": Das erwartet die Zuschauer

In diesem Jahr bekommt "Grill den Henssler" erneut ein Sommerspezial. In der Auftaktfolge am 31. Juli versuchen Choreographin Nikeata Thompson, Comedian Chris Tall und Schauspieler Oliver Mommsen ihr Glück. Darauf können sich die Zuschauerinnen und Zuschauer sonst noch freuen.

In diesem Jahr geht "Grill den Henssler" abermals in eine Outdoor-Sommer-Runde. Ab Sonntag (31. Juli) können Zuschauerinnen und Zuschauer immer sonntags eine der fünf neuen Folgen von "Grill den Henssler Sommer-Special" ab 20:15 auf VOX (oder ) verfolgen. Moderatorin Laura Wontorra (33) führt wie gewohnt durch die Duelle. Diese 15 Stars wollen Steffen Henssler (49) dieses Mal "grillen".

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

In der Auftaktfolge am 31. Juli trifft der Profikoch auf der Seebühne im Elbauenpark Magdeburg auf Choreographin Nikeata Thompson (41), den Comedian Chris Tall (31) und den Schauspieler Oliver Mommsen (53). Für Tall nicht der erste Versuch, den Henssler zu grillen. Er nimmt zum vierten Mal an der Show teil. Thompson hingegen gelang es bereits 2018 beim "Grill den Profi-Sommerspecial" gegen Roland Trettl (51) im Hauptgang den Sieg einzufahren. Gecoacht werden die Promis in Folge eins von den Gebrüdern Eggert.

Prominente Wiederholungstäter und Neulinge

Auch in Folge zwei trifft Henssler auf Wiederholungstäter: Sowohl Comedian Paul Panzer (50) als auch Moderatorin Evelyn Weigert (32) betreten zum vierten Mal die Kocharena. Schauspieler Uwe Ochsenknecht (66) versucht zum zweiten Mal sein Glück. Unterstützung erhalten die drei Prominenten von Profikoch Björn Swanson (38).

Einige Prominente schwingen allerdings auch zum ersten Mal die Pfannenwender in der Show. Am 14. August wird etwa eine Ausgabe mit den Neulingen Sängerin Kim Fisher (53) und Komiker Wigald Boning (55) folgen. Dschungel-König Filip Pavlović (28) war in diesem Jahr bereits im Dschungelspezial der Show zu sehen. Anleiten wird sie Profikoch Ali Güngörmüs (45).

Am 21. August wollen sich dann Fürstin Gloria von Thurn und Taxis (62), Moderator Patrick Esume (48) und die Komikerin Ilka Bessin (50) am Grill beweisen. Gecoacht werden sie dabei von Johann Lafer (64). Und unter dem wachsamen Auge von Kochcoach Christian Lohse (55) bilden am 28. August Moderator Harry Wijnvoord (73), Musiker und Moderator Stefan Mross (46) sowie die Designerin Barbara Becker (55) den Abschluss.

Das macht das Sommerspezial besonders

Die altbewährte Jury aus Mirja Boes (50), Reiner Calmund (73) und Christian Rach (65) bewertet wie gewohnt, welche Gerichte am besten abschneiden. "Grill den Henssler Sommer-Special" findet zum fünften Mal als Open-Air-Aufzeichnung statt. Von der gewöhnlichen Show unterscheidet sich das Format darin, dass die Gerichte nur auf Grills zubereitet werden dürfen.