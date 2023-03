"Grey's Anatomy": Starttermin für 19. Staffel auf ProSieben steht fest

Schon bald können deutsche TV-Zuschauer die letzten "Grey's Anatomy"-Episoden mit Serienstar Ellen Pompeo in der Hauptrolle genießen. Dann erscheint Staffel 19 auf ProSieben:

Bereits im Oktober letzten Jahres erschienen die neuen Folgen aus der 19. "Grey's Anatomy"-Staffel in den USA beim Kanal ABC. Im April wird es nun auch in Deutschland so weit sein. Wie der Sender ProSieben bekannt gegeben hat, feiert die 19. Staffel der langlebigen Krankenhaus-Serie am Montag, dem 24. April 2023, ihre Free-TV-Premiere. Los geht es an diesem Datum um 21:15 Uhr. Die darauffolgenden Episoden werden im wöchentlichen Abstand jeweils um 20:15 Uhr erscheinen.

Ellen Pompeos Abschied von "Grey's Anatomy"

Die 19. Staffel ist die letzte der Serie, in der Hauptdarstellerin Ellen Pompeo (53) regelmäßig zu sehen ist. Das "Grey's Anatomy"-Urgestein steht lediglich noch in acht Episoden aus Staffel 19 vor der Kamera, bleibt der Serie jedoch auch weiterhin als Erzählerin erhalten, und soll auch über Staffel 19 hinaus für gelegentliche Gastauftritte ans Grey Sloan Memorial Hospital zurückkehren.

"Ich bin ewig dankbar für die Liebe und Unterstützung, die ihr mir, Meredith Grey und der Serie über 19 Staffeln hinweg entgegengebracht habt. Nichts davon wäre möglich gewesen, ohne die besten Fans der Welt", erklärte Pompeo zu ihrem Abschied laut Pressemitteilung.

Jeweils eine Woche vor der Ausstrahlung auf ProSieben werden die neuen Folgen der 19. "Grey's Anatomy"-Staffel auch auf Joyn sowie Disney+ verfügbar sein.