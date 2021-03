"Grey's Anatomy": Sarah Drew kehrt in Gastrolle zurück

Ihr letzter Auftritt liegt einige Jahre zurück, nun wird Sarah Drew bald wieder als Dr. April Kepner in "Grey's Anatomy" zu sehen sein.

Die US-Schauspielerin Sarah Drew (40) kehrt in Staffel 17 zu zurück, zumindest für einen Gastauftritt. einen entsprechenden Bericht des Branchenmagazins "Deadline". Man freue sich, Drew zurück am Set zu haben. Die Schauspielerin verließ die Serie ursprünglich nach Staffel 14 im Jahr 2018.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Sie sei ebenfalls ganz aufgeregt, . Unter anderem ihre "Grey's Anatomy"-Kollegin Camilla Luddington (37) freute sich sehr über die Nachricht. "Yay, wir lieben Sarah Drew", schrieb sie zu einer ganzen Reihe an Herz-Emojis. .

Auch Walsh möchte auftreten

Zuletzt hatte sich auch Kate Walsh (53) als Rückkehrerin angeboten. hatte sie kürzlich erklärt: "Wenn sie es hinbekommen würden, würde ich gerne zurückkehren." Aber wie? "Vielleicht könnte ich per Zoom anrufen. Dr. Addison könnte per Zoom anrufen", erklärte Walsh, die in der Serie die Dr. Addison Montgomery spielte, bevor sie bereits vor vielen Jahren die Show verlassen hat. Walsh bekam das Spin-off "Private Practice", war in Gastauftritten aber immer wieder auch in "Grey's Anatomy" zu sehen.