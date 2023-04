"Grey's Anatomy": Ein neuer Shepherd und ein folgenschwerer Abschied

"Grey's Anatomy" startet im Free-TV mit einem besonderen Neuzugang in die 19. Staffel. Der junge Assistenzarzt Lucas Adams ist ein Neffe von Derek "McDreamy" Shepherd und beginnt seine Ausbildung am Grey Sloan Memorial Hospital. Von Meredith Grey heißt es dagegen Abschied nehmen.

Das Warten für alle "Grey's Anatomy"-Fans hat endlich ein Ende. ProSieben zeigt ab dem heutigen Montag (21:15 Uhr) die 19. Staffel der erfolgreichen Krankenhausserie im Free-TV. Gleich fünf neue Nachwuchs-Ärzte starten in der Auftaktfolge ihre Ausbildung am Grey Sloan Memorial Hospital - darunter verbirgt sich auch ein Shepherd.

Niko Terho (27) spielt den jungen Assistenzarzt Lucas Adams - wie später herauskommt, ein Neffe des verstorbenen Derek "McDreamy" Shepherd (Patrick Dempsey, 57) und seiner Schwester Dr. Amelia Shepherd (Caterina Scorsone, 41).

Wer ist die Mutter?

Patrick Dempsey starb in Staffel elf den Serientod, Caterina Scorsone spielt bis heute dessen jüngste Schwester Amelia. Zunächst im mittlerweile eingestellten Spin-off "Private Practice", seit Staffel elf durchgängig bei "Grey's Anatomy" als Leiterin der Neurochirurgie am Grey Sloan Memorial. Neben Amelia hatte Derek noch drei weitere Schwestern, welche von den dreien schließlich die Mutter von Neuzugang Lucas Adams ist - das soll erst in der 20. Staffel enthüllt werden.

Abschied von Meredith Grey

Die 19. Staffel ist zugleich auch die letzte von Hauptcharakter Meredith Grey (Ellen Pompeo, 53). Sie zieht mit ihren Kindern nach Boston, um ein neues Leben zu beginnen. "Ich bin ewig dankbar für die Liebe und Unterstützung, die ihr mir, Meredith Grey, und der Serie über 19 Staffeln hinweg entgegengebracht habt. Nichts davon wäre möglich gewesen, ohne die besten Fans der Welt", bedankte sich Pompeo bei ihren Fans. Die Schauspielerin bleibt der Serie jedoch als Erzählerin erhalten und wird zudem hin und wieder in Gastauftritten zu sehen sein.

Deutsche Fernsehzuschauer können die 19. "Grey's Anatomy"-Staffel ab dem 24. April auf ProSieben sehen. Zum Start einmalig um 21:15 Uhr und dann immer um 20:15 Uhr als Free-TV-Premiere. Bereits eine Woche zuvor gibt es die neuen Folgen auf Joyn und beim Streamingdienst Disney+. Eine 20. Staffel ist bereits geplant.