"GoT"-Produzenten machen "Die drei Sonnen" zur Netflix-Serie

David Benioff und D.B. Weiss haben ein neues Projekt. Die "Game of Thrones"-Produzenten machen aus der Sci-Fi-Trilogie "Die drei Sonnen" ein Netflix-Original.

Science-Fiction-Fans können sich auf ein neues Werk der beiden -Produzenten David Benioff (49) und D.B. Weiss (49) freuen. , arbeiten die Herren gemeinsam an der Verfilmung von Liu Cixins (57) -Trilogie. Unterstützt werden sie dabei unter anderem von "True Blood"-Drehbuchautor Alexander Woo sowie dem Roman-Schriftsteller Cixin persönlich.

Ein Abenteuer "bis an die fernsten Ecken des Universums"

"Liu Cixins Trilogie ist die ambitionierteste Science-Fiction-Reihe, die wir je gelesen haben", schwärmen Benioff und Weiss von dem Projekt. Die Geschichte, die von dem ersten Kontakt mit einer außerirdischen Zivilisation erzählt, nehme den Leser "mit auf ein Abenteuer, das in den 1960er Jahren beginnt und bis an das Ende der Zeit führt, vom Leben auf unserem winzigen Blauen Planeten bis an die fernsten Ecken des Universums". Wann das Netflix-Original erscheinen soll, ist noch nicht bekannt.