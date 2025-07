"Good Luck Guys": Diese zwölf Realitystars ziehen ins Survival-Camp

"Good Luck Guys" geht kommende Woche in die nächste Runde. Diese Realitystars sind in Staffel drei des Survival-Camps am Lost Beach in Thailand dabei.

(ncz/spot) | 24. Juli 2025 - 17:00 Uhr

Staffel drei von "Good Luck Guys": Jessica Hnatyk, Noah Bibble, Gabriela Alves Rodriguez, Mischa Mayer, Julius Tkatschenko, Tamara Hinz, Germain Wolf, Anna Iffländer, Lina Westphal und Tim Kühnel (von links). © Joyn/Marc Rehbeck

Am 31. Juli startet bei Joyn die dritte Staffel der Realityshow "Good Luck Guys". Zwölf Kandidatinnen und Kandidaten aus verschiedenen Formaten der deutschen Reality-TV-Landschaft wagen sich erneut an das Überlebensspiel am sogenannten Lost Beach in Thailand. In Zweierteams kämpfen sie um ein Preisgeld von 20.000 Euro - ohne Luxus, ohne Social Media, dafür mit neuen Spielregeln und körperlich wie taktisch fordernden Challenges. Diese Realitystars sind dabei Der Streamingdienst hat nun verkündet, wer alles ins Survival-Camp einzieht. Mit dabei ist Gabriela Alves Rodriguez (27), die zuvor bei "Perfect Match" zu sehen war und sich nun im Überlebensspiel beweisen will. Germain Wolf (30), bekannt aus "Temptation Island", sorgt für zusätzliche Spannung, da er im Camp auf seine Ex-Partnerin trifft: Jessica Hnatyk (27), die bereits in mehreren Reality-Formaten zu sehen war und sich nun der körperlichen und strategischen Herausforderung am Lost Beach stellt. Ebenfalls Teil der neuen Staffel ist Anna Iffländer (28), die Erfahrungen aus verschiedenen WG- und Dating-Formaten mitbringt und nun auf Reality unter Extrembedingungen trifft. Mischa Mayer (29), dem Publikum unter anderem aus "Big Brother" bekannt, tauscht Haus gegen Hängematte. Die 25-jährige Lina Westphal, die sich bisher vor allem als Podcasterin einen Namen gemacht hat, wagt nun den Schritt in die Reality-Welt. Noah Bibble (24), Influencer und Content Creator, will abseits von Instagram zeigen, wie viel Durchhaltevermögen er wirklich hat. Ebenfalls dabei ist Julius Tkatschenko (26), der aus dem Format "Germany Shore" bekannt ist und nun seine Strategiequalitäten unter Beweis stellen muss. Die ehemalige "GNTM"-Teilnehmerin Ceyda Kaya (23) lässt Glitzer und Laufsteg hinter sich, um sich dem Überlebenskampf am Strand zu stellen. Tim Kühnel (28), Gewinner der vierten "Love Island"-Staffel, nimmt zum ersten Mal an einem Outdoor-Format teil. Reality-Newcomerin Tamara Hitz (22), die zuletzt in Influencer- und Fashion-Formaten auftauchte, komplettiert die Besetzung neben Fabio Knez (31), der bereits Dschungel-Erfahrung aus "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" mitbringt. Neues Spielprinzip mit Risiko Die diesjährige Staffel führt ein neues Spielelement ein: die Black Pearl. Wer sie besitzt, erhält Vorteile wie doppelte Stimmen oder Schutz vor dem Rauswurf. Gleichzeitig macht sie die betreffende Person zur Zielscheibe - der strategische Umgang damit dürfte den Verlauf der Staffel maßgeblich beeinflussen. Die sogenannten Pearl Games, in denen die Teams um Macht und Sicherheit spielen, sowie die anschließenden Nominierungen bei der Muschel-Zeremonie bleiben Bestandteil des Formats. Ziel ist es, sich Woche für Woche durchzusetzen, um am Ende als Gewinnerteam hervorzugehen. "Good Luck Guys" ist ab dem 31. Juli auf Joyn zu sehen. Wöchentlich erscheinen donnerstags zwei neue Folgen. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de