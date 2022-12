"Giovanni Zarrella Show": ZDF-Sendung in Rekordzeit ausverkauft

Entertainer Giovanni Zarrella kann sich über einen besonderen ZDF-Rekord freuen: Tickets zur nächsten Ausgabe der "Giovanni Zarrella Show" waren in der Rekordzeit von nur 30 Minuten ausverkauft.

Moderator und Sänger Giovanni Zarrella (44) hat einen besonderen ZDF-Rekord aufgestellt. Die seit dem 12. Dezember erhältlichen Tickets zur kommenden Ausgabe der "Giovanni Zarrella Show" waren in Rekordzeit vergriffen. : "So schnell war noch nie eine ZDF-Show ausverkauft. Das macht mich sehr stolz!".

"Giovanni Zarrella Show" kehrt nach Offenburg zurück

Bereits zum zweiten Mal wird die "Giovanni Zarrella Show" am 25. Februar nächsten Jahres in der Baden-Arena in Offenburg gastieren. Die 3000 Karten für die Veranstaltung sollen in nur 30 Minuten vergriffen gewesen sein. "Das gibt uns Künstlern ein ganz, ganz wichtiges Gefühl. Man macht das ja für Menschen und um Herzen zu berühren. Und wenn da ganz viele Herzen dabei sind, so wie jetzt in Offenburg, dann ist das umso schöner", erklärte der Showmaster

Zarella wertet den ZDF-Rekord gleichzeitig als positives Signal für die gesamte Entertainment-Branche: "Es ist ein tolles Signal nach diesem Jahr, das so schwer war auch für uns Künstler [...], dass hoffentlich im neuen Jahr alles besser wird". Musiker und Künstler für die insgesamt sechste Ausgabe der "Giovanni Zarrella Show" stehen derzeit noch nicht fest. Bei der letzten Sendung am 5. November in Offenburg standen Ronan Keating (45), Vanessa Mai (30) und Peter Maffay (73) auf der Bühne.