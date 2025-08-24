"Giovanni Zarrella Show": Großes Wiedersehen für Sandy Meyer-Wölden

Im Rahmen der "Giovanni Zarrella Show" traf Alessandra Meyer-Wölden am Samstag auf ihren berühmten Onkel Angelo Sotgi aus der legendären Italo-Popgruppe Ricchi e Poveri.

Am Samstagabend flimmerte "Die Giovanni Zarrella Show" über die Bildschirme des ZDF. Gastgeber Giovanni Zarrella (47) begrüßte in der Dortmunder Westfalenhalle einige der größten Schlagerstars des Landes. Mit dabei war auch die legendäre italienische Gruppe Ricchi e Poveri, die mit Hits wie "Mamma Maria" oder "Sarà perché ti amo" besonders in den 1980er Jahren riesige Erfolge feierte. Rund um den Auftritt von Bandmitglied Angelo Sotgi (79) kam es zu einem emotionalen Wiedersehen.

Sandy Meyer-Wölden soll ihren Onkel ein Jahr nicht gesehen haben

Denn keine Geringere als Alessandra "Sandy" Meyer-Wölden (42) befand sich ebenfalls in der Westfalenhalle und überraschte Sotgi, wie unter anderem in Storys auf ihrem Instagram-Profil zu sehen ist. Der Hintergrund: Der legendäre Sänger ist der Onkel Meyer-Wöldens. sollen sich die beiden vor dem Treffen bei der "Giovanni Zarrella Show" über ein Jahr nicht gesehen haben.

Angelo Sotgi war mit dem einzigen anderen verbliebenen Gründungsmitglied von Ricchi e Poveri, Angela Brambati (77), im TV zu sehen. Meyer-Wölden brachte auch Lebensgefährten Alexander Müller mit zu dem Treffen, der somit gleich ihren Onkel kennenlernen konnte. "La Famiglia" schreibt die Ex-Frau von Oliver Pocher (47) auf Instagram zu einem Gruppenbild der eben Erwähnten.

Sashas Comeback als Dick Brave

Neben diesem herzlichen Familientreffen feierte auch Musiker Sasha (53) bei der "großen Sommerparty" von Giovanni Zarrella ein besonderes Comeback. Nach zwölf Jahren Pause trat er wieder als seine Kunstfigur "Dick Brave" auf. Auf Instagram teilte der Musiker .

Schon vorab erklärte Sasha augenzwinkernd, was sein Alter Ego in den Jahren seiner Bühnenabwesenheit so alles getrieben habe: "Ich war Stuntman mit einem Motorrad in einer Stunt-Show, habe als Cowboy auf einer Farm gearbeitet, war aber auch auf einer Alm und habe eigenen Käse hergestellt", wird er zitiert. Das sei alles sehr aufregend gewesen, aber am Ende habe er festgestellt, dass ihn nichts so sehr erfülle wie die Musik - "deshalb bin ich jetzt zurück".

Am Freitag erschien zudem die neue Single "Back for Good", im Januar folgt das gleichnamige Album. Ab Frühjahr 2026 ist eine Tournee durch 13 deutsche Clubs geplant.