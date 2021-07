Giovanni Zarrella präsentiert eigene Musikshow im ZDF

Giovanni Zarrella wird im September seine eigene Musiksendung im ZDF präsentieren. Zuschauer der "Giovanni Zarrella Show" erwartet eine dreistündige Liveshow mit den verschiedensten Acts aus der Schlager- und Popwelt.

Giovanni Zarrella (43) bekommt seine eigene Musikshow im ZDF. Der Sänger und Moderator wird am Samstag, den 11. September um 20:15 Uhr live "Die Giovanni Zarrella Show" präsentieren. Das hat der Sender in einer Mitteilung bekannt gegeben. In der rund dreistündigen Liveshow werden Schlager-, Pop- und Klassikstars, gefeierte Musiklegenden und vielversprechende Newcomer ihre Songs zum Besten geben.

"Die Verbundenheit mit den Zuschauerinnen und Zuschauern ist mir sehr wichtig. Ich möchte, dass sie mich kennenlernen, so wie ich bin, dass sie sich zu jeder Zeit willkommen und wohl fühlen und wir gemeinsam einzigartige Stunden erleben", wird Zarrella vom Sender zitiert. Neben dem 11. September wird "Die Giovanni Zarrella Show" auch am 13. November um 20:15 Uhr live gesendet.