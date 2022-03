"Giovanni Zarella Show": Diese Gäste und Promis sind am 9. April dabei

Am 9. April steigt im Berliner Velodrom und auf ZDF eine große Party, die "Giovanni Zarella Show". Der Musiker hat sich dafür zahlreiche Schlager- und Popstars eingeladen. Darunter Andrea Berg, Michael Bublé, Roland Kaiser, Sasha...

Giovanni Zarrella (44) lädt zu einer neuen Ausgabe seiner Musikshow: Am 9. April präsentiert er im Berliner Velodrom die "Giovanni Zarella Show" und mit ihr zahlreiche Musik- und Schlagerstars.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Schlagerpower

Angekündigt sind etwa Andrea Berg (56), die ihre erste neue Musik seit vier Jahren vorstellt. Desweiteren werden Roland Kaiser (69), Beatrice Egli (33), Andreas Gabalier (37), Marianne Rosenberg (67), Ramon Roselly (28), Maite Kelly (42), Kerstin Ott (40), Bernhard Brink (69) und Semino Rossi (59) auf der Bühne stehen.

Weitere Gäste sind Howard Carpendale (76), David Garrett (41), "Bergdoktor"-Star Ronja Forcher (25) sowie die deutschen Popstars Pietro Lombardi (29), Sasha (50), Knappe (37) und Mike Leon Grosch (45).

Weltstar Bublé

Ein internationales Musik-Highlight kündigt sich mit dem Besuch von Michael Bublé (46) an. Damit geht auch für den Gastgeber ein Traum in Erfüllung: Zarrella und Bublé werden auf der Bühne ein Duett singen, . Die bunte Mischung an Musik-Stars vervollständigt der britische Popstar George Ezra (28), der dort eine neue Single präsentiert.

Zu sehen ist die Sendung ab 20:15 im ZDF und danach noch einen Monat lang in der Mediathek.