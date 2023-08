Geoblocking aufgehoben: ARD-Telenovela "Sturm der Liebe" weht wieder weltweit

Seit Anfang des Jahres war "Sturm der Liebe" in der ARD-Mediathek im Ausland nicht mehr abrufbar. Der Grund: Geoblocking. Doch nun kann die deutsche Telenovela auch außerhalb von Deutschland wieder gestreamt werden.

Seit 2005 lockt "Sturm der Liebe" Millionen von Fans vor die TV-Geräte. Auch im Ausland verfügt die deutsche Telenovela über eine große Fangemeinde, immerhin wurde sie in mehr als 25 Länder verkauft, darunter an den ORF in Österreich und an Mediaset in Italien.

Wo "Sturm der Liebe" nicht im TV zu sehen war, konnte die Fans die einzelnen Folgen in der ARD-Mediathek ansehen. Jedenfalls war das bis Anfang des Jahres so. Doch seitdem blieb in vielen Ländern der Monitor schwarz, denn viele Anbieter blockierten im Ausland den Zugriff. Einfache Begründung: Es lagen keine Urheberrechte an den "Sturm der Liebe"-Folgen vor.

Lösung gefunden: "Sturm der Liebe" weltweit wieder abrufbar

Doch die treuen Anhänger der Telenovela können nun wieder aufatmen, denn "Sturm der Liebe" ist nun wieder im Ausland über die ARD Mediathek abrufbar. Das vertraglich festgelegte Geoblocking, welches bis dato einen Abruf nur in Deutschland, Österreich und der Schweiz ermöglichte, wurde aufgehoben, teilte die ARD in einer Pressemeldung mit.

Künftig kann die Erfolgs-Telenovela weltweit wieder über die ARD Mediathek gestreamt werden. Die aktuellen Folgen sind sogar bereits ab einem Tag vor der linearen Ausstrahlung im Ersten und danach sechs weitere Monate abrufbar. Nur im Livestream ist die Serie weiterhin nicht im Ausland zu sehen.

Geoblocking für "Sturm der Liebe" aufgehoben: "Schätzen unsere treuen Fans im In- und Ausland"

"Wir schätzen unsere treuen und zahlreichen Fans im In- und Ausland. Umso mehr freuen wir uns, eine Alternative gefunden zu haben, sodass "Sturm der Liebe" auch außerhalb Deutschlands wieder gesehen werden kann", wird Marcus Ammon, Geschäftsführer Content und Produzent von "Sturm der Liebe", in der Pressemitteilung zitiert.

Bei den "Sturm der Liebe"-Fans wird dies sicher einen Sturm der Begeisterung auslösen.