Geht "Squid Game" doch noch weiter? Macher enthüllt Spin-off-Idee

Wenige Tage vor dem angekündigten Ende des Netflix-Megaerfolgs "Squid Game" hat Serienschöpfer Hwang Dong-hyuk eine Idee für eine Fortsetzung ins Spiel gebracht. Darum könnte es in einem Spin-off gehen.

Am 27. Juni erscheint die dritte und leider auch letzte Staffel von "Squid Game" auf Netflix. Bei der düsteren südkoreanischen Serie handelt es sich bekanntermaßen um die meistgeschaute Produktion in der bisherigen Geschichte des Streamingdienstes. Fast 600 Millionen von Netflix sogenannten Views, also geschaute Stunden geteilt durch die Gesamtlaufzeit der Show, hat die Serie um tödliche Kinderspiele bereits einfahren können.

Eine Fortsetzung würden zahlreiche Fans da wohl mit offenen Armen empfangen - und genau das hat "Squid Game"-Schöpfer Hwang Dong-hyuk (54) jetzt auch vorsichtig in Aussicht gestellt.

"Squid Game"-Macher enthüllt mögliche Spin-off-Idee

Demnach schwebt dem Serienmacher keine direkte Fortsetzung in Form einer vierten Staffel vor, "aber vielleicht ein Spin-off über die drei Jahre zwischen Staffel eins und Staffel zwei, in denen Gi-hun (Lee Jung-jae) sich nach den Rekrutierern umsieht", verriet er . Der große Zeitsprung zwischen Staffel eins und zwei würde somit Raum für neue Geschichten bieten. "Es gibt diese drei Jahre, und vielleicht könnte ich schildern, was die Rekrutierer oder Captain Park (Oh Dal-su) oder Polizisten oder maskierte Männer in dieser Zeit gemacht haben, nicht in der Spielarena, sondern in ihrem Leben außerhalb davon", so Hwang weiter.

"Sag niemals nie"

Doch sein Konzept für einen potenziellen Ableger bezeichnet der Emmy-Preisträger im gleichen Atemzug als "eine vage Idee, die ich habe und die möglicherweise in der Zukunft entwickelt werden könnte". Gleichzeitig versichert er Fans, dass die kommende dritte Staffel der Netflix-Serie tatsächlich ein Ende der umjubelten Geschichte bringen wird. "Staffel 3 ist in der Tat ein Finale, und das werdet ihr spüren, wenn ihr es seht", so Hwang wörtlich. Spin-offs oder Fortsetzungen seien dadurch für die Zukunft allerdings nicht komplett ausgeschlossen, denn, so der Serienmacher, man solle "niemals nie sagen".