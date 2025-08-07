Gehen sich diese Stars bald schon in neuem Format an die Trash-Gurgel?
Genug Zoff-Potenzial gibt es allemal: Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, soll derzeit ein neues Reality-Format entstehen, das für hitzige Aufeinandertreffen sorgt. In der Sendung begegnen sich offenbar Promis, die für ihre öffentlichen Fehden bekannt sind. Im Duo müssen sie Challenges gemeinsam meistern.
Zu "Die große Abrechnung" sollen unter anderem Verena Kerth (44) und Giulia Siegel (50) geladen sein. Als weitere Teams, die sich eigentlich spinnefeind sind, nennt die "Bild" neben Sam Dylan und Kate Merlan auch die "Sommerhaus der Stars"-Kandidaten Umut Tekin und Stefan Kleiser sowie Lisha Savage und Eva Benetatou, die "Villa der Versuchung"-Teilnehmer Sara Kulka und Ronald Schill und die "Reality Queens"-Kandidatinnen Danni Büchner und Patricia Blanco.
"Diverse andere Realityshows" in Produktion
Wie die Zeitung außerdem erfahren haben will, soll die Sendung für den Streaminganbieter Joyn entstehen. Auf Nachfrage der Nachrichtenagentur spot on news hieß es von dieser Stelle: "Der Reality-Herbst auf Joyn ist mit 'The Power', 'Promi Big Brother', 'Forsthaus Rampensau' und 'Das große Promi-Büßen' voller Highlights. Darüber hinaus produzieren wir diverse andere Realityshows mit sehr unterschiedlichen Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Mal sind sie prominent. Mal nicht."
