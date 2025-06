"Fußballreise" geht weiter: Kommentator Marco Hagemann bleibt bei RTL

Marco Hagemann wird auch in absehbarerer Zeit die Stimme des Fußballs bei RTL bleiben. Der Kommentator hat seinen Vertrag um mehrere Jahre verlängert.

Schon seit elf Jahren ist Kommentator Marco Hagemann (48) die Stimme des Fußballs bei RTL - und daran wird sich so schnell auch nichts ändern. Wie der Sender nun per Pressemitteilung verkündet hat, verlängerte Hagemann seinen Vertrag um eine nicht näher genannte Dauer. Ein kurzes Arbeitspapier hat der Sportkommentator aber offenbar nicht unterschrieben, wie aus seinem eigenen Statement zu der Verlängerung hervorgeht.

So freue er sich demnach, "auch in den nächsten Jahren noch viele weitere Fußballhighlights am RTL-Mikro begleiten zu dürfen". Bis auf Weiteres müssen Fußballfans also nicht bangen, dass Hagemann "die gemeinsame Fußballreise mit und bei RTL", die seit 2014 bestand hat, abbrechen wird.

Nächster Einsatz in wenigen Tagen

In diesem Zeitraum sicherte sich der Privatsender zunehmend Übertragungsrechte, etwa für die Europa League, Conference League oder Partien der deutschen Nationalmannschaft. So kommt Hagemann bereits am 8. Juni und im Rahmen der Nations League zu seinem nächsten Einsatz. Das Finale oder das Spiel um Platz drei - je nachdem, welches davon mit deutscher Beteiligung stattfindet - .

Marco Hagemann begann seine TV-Karriere vor rund 25 beim heutigen Sender Sport1, zunächst noch als Nachrichten-Redakteur, später als Kommentator. Es folgten zehn Jahre beim Bezahlsender Sky, wo er Spiele aus den Bundesligen bis zur Champions League kommentierte. Doch auch Tennis versah er dort immer wieder mit seiner Expertise. Im September 2014 startete er dann sein Engagement bei RTL.