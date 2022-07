"Full Frontal" mit Samantha Bee wird überraschend eingestellt

"Full Frontal" mit Samantha Bee ist Geschichte. US-Sender TBS hat die beliebte Late-Night-Show nun nach sieben Staffeln abgesetzt.

Eine der wenigen Late-Night-Shows der USA, die von einer Frau präsentiert wird, muss die Segel streichen: Die Emmy-nominierte Sendung "Full Frontal" mit Samantha Bee (52) wurde vom Sender TBS nach sieben Staffeln abgesetzt. Die traurige Nachricht für alle Fans der bissigen Komikerin wurde inzwischen auch .

"Wir sind so dankbar für das treue Publikum, für unser tolles Team und dafür, dass wir jede Woche die richtigen Leute nerven durften." Vornehmlich angesprochen dürften sich hierbei der ehemalige Präsident Donald Trump (76) und weite Teile seiner Familie sowie der republikanischen Partei fühlen.

Geht es an anderer Stelle weiter?

Vielleicht ein kleiner Hoffnungsschimmer: In dem Post ist davon die Rede, dass "Full Frontal" im Herbst nicht zu TBS zurückkehren wird. In den USA ist es nicht ungewöhnlich, dass Late-Night-Hosts die Sender wechseln. Im vergangenen Jahr zog es Conan O'Brien (59) ebenfalls von TBS und nach ganzen elf Jahren zu HBO Max. Vielleicht finden Bee und ihr Team also ebenfalls an anderer Stelle ein neues Zuhause.