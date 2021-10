Fürchtet Mola Adebisi den "Sommerhaus"-Trennungsfluch?

"Das Sommerhaus der Stars" geht in die nächste Runde. Neben zahlreichen Promipaaren zieht in diesem Jahr Moderator Mola Adebisi mit Freundin Adelina Zilai ins Haus ein. Ob er den "Sommerhaus"-Trennungsfluch fürchtet, verrät er im Interview.

Als Moderator beim Musiksender VIVA wurde er deutschlandweit bekannt. Elf Jahre lang präsentierte Mola Adebisi (48) den Zuschauern von 1993 bis 2004 die deutschen Charts und moderierte die Sendung "Interaktiv". Ab Dienstag (5. Oktober) ist er in der neuen Staffel von "Das Sommerhaus der Stars" auf RTL oder via TVNow zu sehen. Zusammen mit Freundin Adelina Zilai (33) stellt er sich der Herausforderung, mit sieben Paaren auf engstem Raum zusammenzuleben.

Für das frisch verliebte Paar ein Abenteuer, wie Adebisi erklärt. "Wir lassen das auf uns zukommen und wollen jeden Moment genießen", betont er. Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news verrät der Moderator außerdem, was er sich von seiner Teilnahme verspricht und was er an seiner Partnerin schätzt.

Das denkt Mola Adebisi über den "Sommerhaus"-Fluch

Adelina Zilai und Mola Adebisi sind erst seit letztem Jahr ein Paar. Ein Nachteil für die beiden? Der Moderator ist da anderer Meinung: "Wir denken, es ist kein Nachteil, da wir uns sehr gut kennen und uns unserer selbst sehr bewusst sind." Mit der Teilnahme stellt das Paar seine Beziehung zumindest auf die Probe. Adebisi betont, dass sie zusammen dieses Abenteuer erleben möchten. "Wir glauben nicht, dass uns die Teilnahme am 'Sommerhaus' schaden könnte."

In den vergangenen Staffeln schlug bei einigen Paaren der "'Sommerhaus'-Fluch" zu und führte zu Trennungen. An dem jungen Paar prallt diese Tatsache offensichtlich ab. "Wir sehen alles mit Humor", erklärt der Moderator. Eine Strategie, um sich zum Schluss den Sieg zu holen, hat das Paar nicht. Die beiden stehen der Herausforderung offen gegenüber.

"Adelina ist sehr fürsorglich"

Zwar kennen sich die beiden schon länger, richtig gefunkt hat es aber während der Corona-Pandemie, wie der 48-Jährige verrät. "Wir haben einfach viel mehr Social Media und Videotelefonie genutzt als sonst. So haben wir uns intensiv nochmal anders kennenlernen können", sagt Adebisi.

Beiden ist ihr christlicher Glaube sehr wichtig. Das zeige sich auch im alltäglichen Umgang miteinander, verrät der 48-Jährige. "Adelina ist sehr fürsorglich und bei uns kommt es kaum zum Streit", erklärt Adebisi. Wenn es doch mal zu Unstimmigkeiten kommt, kann auch hier seine Freundin Abhilfe schaffen. "Meistens lockt Adelina mich aus meiner Schmollphase mit leckerem Essen oder umgekehrt", verrät der Ex-VIVA-Moderator.

Das erhofft sich das Paar von der Teilnahme am "Sommerhaus"

Auf das Abenteuer im "Sommerhaus" freuen sich Adebisi und Zilai. "Wir hoffen auf eine gute Zeit", sagt er. Der Moderator gibt sich friedvoll und will den großen Zoff lieber vermeiden. Für ihn ist deshalb klar: "Ich werde mich mit Keinem streiten."

Auf ein vertrautes Gesicht darf sich Mola Adebisi zumindest freuen: Michelle Monballijn (42) kenne er bereits. Die neuen Folgen sind künftig dreimal wöchentlich, immer dienstags, mittwochs und donnerstags um 20:15 Uhr bei RTL zu sehen.