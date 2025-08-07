Für "Wednesday": Tim Burton inszeniert Musikvideo zu Lady Gagas Song

Im zweiten Teil der zweiten Wednesday-Staffel wird ein neuer Song von Lady Gaga zu hören sein. Dazu soll es auch ein Musikvideo geben - inszeniert von niemand Geringerem als Tim Burton, wie nun bekannt wurde.

Tim Burton (66) übernimmt ein ganz besonderes Regieprojekt. Wie der unter Berufung auf einen Insider berichtet, inszeniert er das Musikvideo zu Lady Gagas (39) kommendem Song "Dead Dance". Das Lied wird in der zweiten Staffel der Netflix-Serie "Wednesday" zu hören sein. Laut des Insiders wurde das Musikvideo in Mexiko gedreht. Wie Medien zuvor berichtet hatten, wurden Burton und die Sängerin im Juli auf der mexikanischen Insel Isla de las Muñecas (Puppeninsel) gesichtet.

Das Musikvideo wird wie der Song im September erscheinen - dann, wenn Lady Gaga in der Erfolgsserie ihren Auftritt hat. Sie wird im zweiten Teil der Folgen, also ab dem 3. September, die Rolle der Rosaline Rotwood übernehmen. In einer Mitteilung beschreibt sie der Streamingdienst als "legendäre Nevermore-Lehrerin, deren Wege sich mit denen von Wednesday Addams kreuzen".

"Sie ist eine echte Künstlerin"

Tim Burton bekannte sich bereits als großer Fan von Lady Gaga. Bei dem Giffoni Film Festival nannte er sie Medienberichten zufolge "eine großartige Künstlerin". Gleichzeitig teaserte er an, er habe "noch etwas anderes mit ihr gemacht". Damit könnte das Musikvideo gemeint sein. "Für mich ist es einfach spannend, mit einer Künstlerin zu arbeiten, die ich respektiere und bewundere", lobte er sie. "Ich bin kein Musiker, ich bin kein Musikkenner, aber sie ist eine echte Künstlerin, und das war für mich sehr inspirierend", fügte er hinzu.

Am Mittwoch veröffentlichte Netflix die ersten vier Folgen der zweiten "Wednesday"-Staffel, am 3. September folgen die übrigen vier. Bei insgesamt vier Episoden führte Tim Burton Regie, genau wie bei der ersten Staffel. Auch als Executive Producer wirkt er an der Serie mit.