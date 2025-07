Für andere Projekte: Lara Mandoki verlässt den "Erzgebirgskrimi"

Seit 2019 gehört Lara Mandoki zum festen Ermittlerteam des ZDF-"Erzgebirgskrimi". Nun zieht die Schauspielerin weiter - um sich neuen Herausforderungen zu stellen.

Von Anfang an ist sie fester Bestandteil des Ermittlerteams im ZDF-"Erzgebirgskrimi", nun steigt Lara Mandoki (35) aus. Seit 2019 verkörpert sie die deutsch-ungarische Kommissarin Karina Szabo und wurde für viele Fans zum Herzstück der Reihe. Doch nach rund sieben Jahren und 15 gedrehten Filmen zieht die Schauspielerin auf eigenen Wunsch weiter. Das bestätigte der Sender .

"Ich bin sehr dankbar für sieben Jahre sehr schöne und erfolgreiche Zusammenarbeit", so Mandoki. "Ich verlasse die Erzgebirgskrimi-Reihe, um mich künftig vermehrt auch anderen Projekten widmen zu können."

Sofort wird Mandoki allerdings nicht von den Bildschirmen verschwinden: Gerade wurde offenbar die letzte Folge abgedreht, insgesamt drei Episoden werden voraussichtlich bis 2026 noch ausgestrahlt. Danach heißt es dann endgültig Abschied nehmen von der Kommissarin.

Austritt aus Zeitgründen

Die Entscheidung für den Ausstieg hat vor allem pragmatische Gründe. Denn eine Hauptrolle in der ZDF-Reihe ist zeitaufwändig: Der "Erzgebirgskrimi" spielt in jeder Folge in einem anderen Ort der Region und die Schauspieler sind laut "Bild" für mehrere Wochen für die Dreharbeiten geblockt. Für andere Projekte bleibt dabei wenig Zeit.

Wann die nächste Folge der beliebten ZDF-Sendereihe ausgestrahlt wird, ist nicht bekannt. Am 17. Juli um 20:15 Uhr läuft eine Wiederholung der sechsten Episode "Tödliche Abrechnung".