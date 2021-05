"Friends"-Reunion: David Schwimmer war in Jennifer Aniston verliebt

David Schwimmer überrascht in der "Friends"-Reunion mit einem Liebesgeständnis. Nicht das einzige Highlight in der mit Spannung erwarteten Wiedersehensfolge.

© ©2021 WarnerMedia Direct, LLC. All Rights Reserved.

Matthew Perry, Matt LeBlanc, David Schwimmer, Courteney Cox, Jennifer Aniston und Lisa Kudrow (v.l.n.r.) am Set von "Friends", 2021.

Am 27. Mai feierte die große "Friends"-Reunion auf HBO Max Premiere. Die Stars der Kultserie, Jennifer Aniston (52, Rachel Green), Courteney Cox (56, Monica Geller), Lisa Kudrow (57, Phoebe Buffay), Matt LeBlanc (53, Joey Tribbiani), David Schwimmer (54, Ross Geller) und Matthew Perry (51, Chandler Bing), sorgten während des 105-minütigen Specials für jede Menge Überraschungen.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Schwimmer war in Aniston verliebt

Ganze zehn Staffeln mussten Fans auf das langersehnte Happy End von Ross und Rachel in der Serie warten. Doch auch hinter den Kulissen scheint es zwischen den beiden Darstellern offenbar geknistert zu haben. "Während der ersten Staffel war ich krass in Jen verliebt", überraschte Schwimmer seine Co-Stars. Und tatsächlich bestätigte auch Aniston, dass sie Gefühle für ihren Serienpartner hatte. Die beiden Schauspieler seien jedoch immer in Beziehungen gewesen, deswegen hätten sie nie "die Grenzen überschritten".

Phoebes Duett mit Lady Gaga

Für ein weiteres Highlight sorgten Phoebe-Darstellerin Kudrow und Sängerin Lady Gaga (35). Gemeinsam performten die beiden Phoebes Serien-Hit "Smelly Cat". "Ich denke, es ist besser, wenn ich es allein singe", witzelte Kudrow nach ihrer Performance. Gaga bedankte sich daraufhin bei ihrer Duettpartnerin: "Vielen Dank, dass du die Figur in 'Friends' warst, die, wie soll ich es sagen, die anders war, oder die, die wirklich sie selbst war."

Prominente Gastauftritte

Neben Gaga tauchten noch viele weitere Promis in der Show auf, durch die der "The Late Late Show"-Moderator James Corden (42) führte. Ex-Profifußballer David Beckham (46), die K-Pop-Gruppe BTS, Schauspielerin Reese Witherspoon (45), Kinderrechtsaktivistin Malala Yousafzai (23) waren nur einige, die sich bei der Reunion blicken ließen. Abgerundet wurde die Sendung von einer Kostüm-Modenschau, bei der Topmodels wie Cara Delevingne (28) und Cindy Crawford (55), aber auch Musiker Justin Bieber (27), die witzigsten "Friends"-Looks auf dem Laufsteg präsentierten.

Throwback-Videos auf Instagram

Um auf das TV-Spektakel vorzubereiten, teilte der Cast vorab verschiedene Flashback-Videos auf seinen jeweiligen Instagram-Accounts. das kurz vor der Premiere der Serie 1994 entstanden war. in dem sie einen klassischen Latzhosen-Look ihrer Figur Monica trägt. Perry postete währenddessen ein kurzes GIF von Chandler in seiner Story.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert