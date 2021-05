Franken-"Tatort" erfolgreich: Fast 9,5 Millionen Zuschauer

Der "Tatort" aus Franken hat am Sonntagabend die TV-Konkurrenz abgehängt. 9,48 Millionen (27,6 Prozent) verfolgten ab 20.15 Uhr im Ersten den Fall "Wo ist Mike?". Ermittlerin Paula Ringelhahn (Dagmar Manzel) wurde dieses Mal auch sehr privat in den Fall verwickelt. Nach dem Verschwinden eines fünfjährigen Jungen zählte ihre Affäre Rolf Glawogger (Sylvester Groth) zu den Verdächtigen. Es war der bisher erfolgreichste Franken-"Tatort" seit dem Auftakt der Reihe mit "Der Himmel ist ein Platz auf Erden" im April 2015, wie der Bayerische Rundfunk (BR) am Montag mitteilte.

17. Mai 2021 - 12:59 Uhr | dpa

Nürnberg