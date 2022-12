Frank-Walter Steinmeier lädt erneut im ZDF zum Weihnachtskonzert

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Elke Büdenbender laden am 24. Dezember zu "Weihnachten mit dem Bundespräsidenten". Ab 18:00 Uhr ist die Sendung im ZDF zu sehen. Unter anderem wird Steinmeier aus der Weihnachtsgeschichte vorlesen.

Am 24. Dezember 2022 läuft im ZDF ab 18:00 Uhr erneut "Weihnachten mit dem Bundespräsidenten". Der Konzertabend findet in der St. Nikolaikirche in Flensburg statt, wie der Sender mitteilt. Zu dem festlichen Abend laden Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (66) und seine Ehefrau, Elke Büdenbender (60). Steinmeier wird wieder Auszüge aus der Weihnachtsgeschichte vorlesen. Johannes B. Kerner (58) moderiert die Veranstaltung.

Santiano und weitere Gäste

Auf dem Programm stehen unter anderem Auftritte der aus Schleswig-Holstein stammenden Band Santiano und der Chorknaben Uetersen. Der Tenor Pene Pati und die junge französische Trompeterin Lucienne Renaudin Vary (23) treten unterdessen als Solisten auf. Unterstützt werden sie laut der Mitteilung vom Schleswig-Holstein Festival Orchestra unter der Leitung von Ruth Reinhardt.

"Weihnachten im Erzgebirge mit Jonas Kaufmann" im Anschluss

Um 19.15 Uhr folgt dann im ZDF die Sendung "Weihnachten im Erzgebirge mit Jonas Kaufmann". Der 53-jährige Startenor tritt in der St. Annenkirche in Annaberg-Buchholz, die einen festlichen Rahmen bietet. Als Gäste werden demnach unter anderem Opernsängerin Diana Damrau (51) und ihr Kollege René Pape (58) erwartet. Das Bergmusikkorps Frisch Glück spielt derweil auf dem Weihnachtsmarkt in Annaberg-Buchholz.

Der britische Cellist Sheku Kanneh-Mason (23) wird mit einer neuen Interpretation eines baskischen Weihnachtslieds auftreten, während die norwegische Sängerin Rebekka Bakken (52) einen eigenen Song performen wird - und gemeinsam mit Kaufmann zudem ein schwedisches Weihnachtslied. TikTok-Star Sophia (27) singt eine Version von "Hallelujah", der britische Pianist und Komponist Alexis Ffrench tritt am Klavier auf.