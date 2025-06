Francisco Medina: "AWZ"-Comeback als frischgebackener Zwillingspapa

"Alles was zählt"-Star Francisco Medina hat allen Grund zur Freude: Der Schauspieler wurde Vater von Zwillingssöhnen und kann ein neuntes Serien-Comeback feiern: Rekord!

Francisco Medina spielt in "Alles was zählt" Maximilian Graf von Altenburg.

Francisco Medina (48) ist erstmals Vater geworden und darf sich gleich doppelt freuen. Der "Alles was zählt"-Star ist seit Kurzem Zwillingspapa, "Zwei Kinder auf einmal ins Leben kommen zu sehen, ist etwas Besonderes. Es war ein starker, schöner Augenblick, der bleibt", schwärmte er über die Geburt seiner Söhne Carlos und Ruben. "Ich komme aus einer starken Familie - und es bedeutet mir viel, dass die Zwillinge jetzt Teil dieser Geschichte sind."

Seine Söhne seien "ein unbeschreibliches Geschenk", sagte er zudem . "Alles, was jetzt wirklich zählt, sind die Gesundheit und das Lächeln meiner Kinder", erklärte er. Dinge, die ihm früher als wichtig erschienen, hätten an Gewicht verloren. "Mir ist bewusst geworden, wie kostbar die Zeit ist - die Uhr tickt rückwärts", so Medina.

"AWZ"-Comeback in einem Monat

Der frischgebackene Vater hat auch berufliche Neuigkeiten zu verkünden. Der Schauspieler feiert sein neuntes "Alles was zählt"-Comeback, wie RTL bekannt gab. So oft kehrte keine andere Figur laut Senderangaben wieder zur beliebten Serie zurück. Ab dem 21. Juli ist er demnach wieder in seiner Rolle als Maximilian von Altenburg zu sehen. "Maximilian ist eine Figur mit vielen Schichten - und solange es etwas gibt, das mich reizt, kehre ich gern in seine Welt zurück", zitiert ihn der Sender.

Seit 2007 spielt Medina mit Unterbrechungen in der Serie mit. Wie lange er dieses Mal bleibt, ist nicht bekannt. "RTL" scheint jedoch bereits eine zehnte Rückkehr anzuteasern. Diese "muss ja schließlich auch noch gefeiert werden", heißt es in der Mitteilung. Bevor es dazu kommt, wird Medinas Serienfigur demnach nun zunächst mit einem Geheimnis für Unruhe sorgen. Das habe das Potenzial, "das fragile Gleichgewicht des Steinkamp-Imperiums nachhaltig zu erschüttern", kündigt der Sender an. RTL strahlt "Alles was zählt" montags bis freitags um 19:05 Uhr aus, ist die Serie jederzeit abrufbar.