Francisco Medina als Zwillingspapa: Das will er seinen Söhnen mitgeben

Francisco Medina verrät im Interview Details zu seiner "Alles was zählt"-Rückkehr und gibt einen Einblick in sein neues Leben als Zwillingspapa.

Francisco Medina (48) kehrt in seiner Serien-Paraderolle zurück: Der Schauspieler spielt seit 2007 mit Unterbrechungen in der RTL-Daily "Alles was zählt" (auch ) Maximilian von Altenburg. Bereits zum neunten Mal kehrt er nach einem Abschied zurück und ist ab dem 21. Juli wieder in der Serie zu sehen.

Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news blickt Medina auf seine erneute Rückkehr ans Set und seinen bisherigen Lieblingsausstieg bei "AWZ". Zudem verrät der Schauspieler, wie er zu seiner Arbeit als Persönlichkeitscoach kam und wie er seine beruflichen Aufgaben und die Familie als Zwillingspapa vereinbart.

Warum reizt es Sie, immer wieder zu "AWZ" zurückzukehren?

Francisco Medina: Für mich sind zwei Dinge bei "Alles was zählt" einmalig: das tolle Team, mit dem ich arbeiten darf und auch die Figur Maximilian, die ich nun mehr seit 2007 verkörpern darf. Maximilian ist ein Bösewicht mit Herz. Ich habe über die Jahre eine tiefe Verbindung zu ihm aufgebaut und er entwickelt sich immer weiter. Diese Reise ist sehr spannend für mich und ich freue mich über jedes Abenteuer, das ich als Maximilian erleben darf.

Wie ist jedes Mal die Rückkehr ans Set und war dieses Mal etwas anders?

Medina: "Alles was zählt" zu drehen, ist für mich wie nach Hause kommen. Ich freue mich jedes Mal sehr auf die Kollegen und auf die neuen Geschichten, die wir zusammen erzählen dürfen. Ich bin jedes Mal gespannt zu erfahren, was die Autoren sich für uns ausgedacht haben und mit welchen Kollegen ich die nächsten Monate gemeinsam vor der Kamera stehen werde.

Seit 2007 sind Sie immer wieder bei "AWZ" zu sehen. Welchen Abschied und welche Rückkehr fanden Sie bisher besonders spannend?

Medina: Einer meiner liebsten Ausstiege war der nach der Serienhochzeit mit Amrei. Es war für mich besonders schön zu sehen, dass Maximilian einmal glücklich erzählt wurde und einen so emotionalen Abschluss dieses Kapitels bekommen hat. Dass Amrei und ich nun beide wieder Teil des Casts sind, freut mich umso sehr.

Auf Maximilian wartet dieses Mal Familienzuwachs, eine Zwillingsschwester und eine Nichte. Wie war der Dreh mit den neuen Kolleginnen und wie verändern die Neuzugänge die Serie?

Medina: Jedes Mal, wenn sich Maximilians Stammbaum erweitert, kommen neue Farben und Erzählstränge hinzu, die es noch spannender machen. Es ist immer interessant zu sehen, wie sich durch diese familiären Verbindungen neue emotionale Ebenen entwickeln. Als Schauspieler ist es natürlich auch immer eine schöne Herausforderung, eine tiefe Verbindung mit einem Menschen zu erzählen, den ich gerade erst kennengelernt habe.

Bei Instagram ist zu sehen, dass Sie sich neben der Schauspielerei der Persönlichkeitsentwicklung widmen und als Coach auftreten. Wie kam es dazu?

Medina: Ich habe früh gespürt, dass mein eigener Weg - mit Höhen, Krisen und Neuanfängen - auch andere inspirieren kann. Mit 19 war ich in meinem ersten Coachingseminar und das hat mein Leben verändert. Immer mehr Menschen haben mich gebeten, sie zu unterstützen und daraus wurde über die Jahre eine Berufung. Heute begleite ich Menschen dabei, ihr eigenes Potenzial zu entfalten und in mehr Fülle zu leben, ob auf großen Bühnen oder im vertraulichen Einzelcoaching. Mit Greator durfte ich mein ganzes Wissen der letzten Jahre in einem Programm zusammenführen: Die Momentum Mastery. Das ist mein neues Herzensprojekt, das mich sehr erfüllt.

Was haben Sie dadurch über sich selbst gelernt und wie hat das Ihren Alltag verändert?

Medina: Ich habe gelernt, dass echte Veränderung von innen kommt - und dass Klarheit oft der erste Schritt ist. Für meinen Alltag bedeutet das: bewusste Entscheidungen, klare Prioritäten und vor allem Präsenz - egal ob bei der Arbeit oder in der Familie.

Zu Ihrem Alltag gehört seit einigen Wochen Ihr Dasein als Zwillingspapa. Wie geht es Ihnen damit, haben Sie sich als Familie schon eingegroovt?

Medina: Es ist intensiv, berührend und wunderschön. Und ich bin unglaublich dankbar für dieses neue Kapitel in meinem Leben.

Wie vereinbaren Sie Familie und Ihre beruflichen Aktivitäten?

Medina: Mit guter Organisation, gegenseitigem Verständnis und klaren Prioritäten. Ich bin gerne in Bewegung - aber genauso gerne ganz präsent mit meiner Familie. Beides darf seinen Platz haben, und genau das lebe ich.

Was ist das Wichtigste, was Sie Ihren Kindern mit auf den Weg geben wollen?

Medina: Vertrauen in sich selbst. Und die Freiheit, ihren eigenen Weg zu gehen - mit Mut, Klarheit und Herz.