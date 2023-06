Fortsetzung für "Miss Merkel": Katharina Thalbach ermittelt wieder

"Miss Merkel" bekommt eine Fortsetzung. Die erste Romanverfilmung mit Katharina Thalbach als ermittelnde Ex-Kanzlerin war für RTL ein voller Erfolg

Die Kanzlerin a.D. ermittelt wieder. RTL kündigt eine Fortsetzung von "Miss Merkel - Ein Uckermark-Krimi" an. Katharina Thalbach (69) wird wieder in die Rolle von Angela Merkel (68) schlüpfen, die nach ihrer Kanzlerschaft als Hobbydetektivin unterwegs ist. Einen Sendetermin gibt es noch nicht.

Die Nachricht von einem zweiten Merkel-Krimi kommt wenig überraschend. Der erste Teil war schließlich ein großer Erfolg für RTL. Am 21. März 2023 schalteten 3,12 Millionen Zuschauer ein.

Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news deutete Katharina Thalbach schon vor der Ausstrahlung von Teil eins an, dass sie Lust auf eine Fortsetzung habe. "Also ich wäre begeistert, das weiterzumachen", so die Schauspielerin.

David Safier hat mehrere "Miss Merkel"-Bücher im Köcher

Die Krimikomödie basiert auf dem Buch "Miss Merkel: Mord in der Uckermark" von David Safier (56) aus dem Jahr 2021. Ein Jahr später legte der Bremer Bestsellerautor die Fortsetzung "Mord auf dem Friedhof" nach. Laut Katharina Thalbach sitzt er gerade an Teil drei.

Ob "Miss Merkel: Mord auf dem Friedhof" die Vorlage für den neuen Film bildet, ist noch nicht bekannt. "Es gibt noch weitere Geschichten und Ideen um Angela Merkel als Ermittlerin, mit denen wir uns gerade auseinandersetzen", sagte ein Sprecher von RTL nach der Ausstrahlung von Teil 1 zu spot on news.

In "Miss Merkel - Ein Uckermark-Krimi" zog die Kanzlerin nach dem Ende ihrer Zeit als Bundeskanzlerin in ein Dorf in der Uckermark. Mit Mann Joachim Sauer (74), gespielt von Thorsten Merten (59), ihrem Bodyguard und Mops Helmut ermittelt sie dort im Fall eines ermordeten Freiherren.