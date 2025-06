Florian Silbereisen und Kai Pflaume moderieren Goldene Henne

Florian Silbereisen moderiert gemeinsam mit Kai Pflaume die Verleihung der Goldenen Henne. Am 12. September kämpfen prominente Nominierte in Leipzig um den Publikumspreis.

Der Startschuss ist gefallen: Die Nominierten für Deutschlands größten Publikumspreis, die Goldene Henne 2025, stehen fest. Am 12. September wird vor rund 4.500 Zuschauerinnen und Zuschauern in der Halle 1 der Leipziger Messe gefeiert, wer ihr Herz erobert hat. Die Preisverleihung wird ab 20:15 Uhr live in der ARD übertragen.

Moderatoren-Duo freut sich auf große Show-Premiere

Kai Pflaume (58) und Florian Silbereisen (43) werden gemeinsam durch den Abend führen - beide sind selbst bereits Henne-Gewinner und wissen, was diese Auszeichnung bedeutet. "Die 'Goldene Henne 2025' - das sind gleich zwei Premieren an einem Abend: Zum 30. hat die Henne endlich den Weg ins Erste gefunden und zum ersten Mal moderieren mein werter Kollege Florian Silbereisen und ich gemeinsam", erklärt Pflaume seine Vorfreude. "Ich freue mich auf eine ganz besondere Jubiläums-Gala mit spannenden Gästen, viel Musik und einigen Überraschungen. Aber eins sei vorab verraten: Singen werde ich nicht."

Silbereisen zeigt sich ebenfalls begeistert: "Ich habe noch nie mit Kai zusammen eine Show präsentiert. Das ist unsere gemeinsame Premiere. Insofern bin ich sehr gespannt, wie das wird. Ich freue mich auf die Goldene Henne 2025."

Diese Stars hoffen auf das Publikumsvotum

In der Kategorie Entertainment kämpfen Barbara Schöneberger, Sebastian Pufpaff, Hazel Brugger und Bully Herbig um die Gunst der Zuschauer. Besonders spannend: Auch die komplette "Let's Dance"-Jury mit Motsi Mabuse, Jorge González und Joachim Llambi steht zur Wahl.

Bei Film & Fernsehen treten Liv Lisa Fries, Friedrich Mücke, Florian Lukas, Nadja Uhl und Nora Tschirner gegeneinander an.

Die Musik-Kategorie verspricht mit Max Giesinger, Leony, Michael Patrick Kelly, Johannes Oerding und The BossHoss ebenfalls heiße Kämpfe.

Im Sport haben es das Eiskunstlaufpaar Minerva Hase & Nikita Volodin, das deutsche Turnteam der EM 2025, die Handballer vom SC Magdeburg, Biathletin Franziska Preuß und Rennrodler Felix Loch in die Endauswahl geschafft.

So läuft das Voting ab

Das Publikum kann vom 26. Juni 2025 ab null Uhr bis zum 9. Juli 2025 um 23:59 Uhr abstimmen. Die Wahl erfolgt entweder online unter www.goldene-henne.de oder telefonisch. Die Telefonnummern für die Favoriten werden in der morgigen Ausgabe der "SuperIllu" und online veröffentlicht.