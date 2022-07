Florian Silbereisen: Helene Fischers TV-Comeback wird "ein Höhepunkt"

Florian Silbereisen hat bereits vorab einige Details zu seiner Show "Das große Schlagercomeback.2022" am Samstagabend verraten. Helene Fischers TV-Comeback werde "ein Höhepunkt der Sendung".

Am Samstagabend steigt "Das große Schlagercomeback.2022" im Ersten. Florian Silbereisen (40) hat viele bekannte Stars zu Gast - unter anderem Schlagerkönigin Helene Fischer (37). Sie absolviert ihren ersten großen TV-Auftritt des Jahres. "Ich freue mich so sehr, dass Helene wieder in meiner Show ist", sagt Silbereisen . "Ich kann schon jetzt versprechen, dass ihr Auftritt ein Höhepunkt der Sendung sein wird." Laut "Bild" wird Fischer fast eine halbe Stunde am Ende der Show füllen und neben ihrer neuen Single "Liebe ist ein Tanz" auch ein Medley ihrer größten Hits zum Besten geben.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Für die Anmoderation wird Silbereisen auf das Hauptportal der Glashalle der Leipziger Messe steigen. Die 30 Meter Höhe sind für den Moderator offenbar kein Problem, er finde es "ganz angenehm da oben", erklärt er der "Bild". Es sei ein "schöner Ausblick", Angst habe er keine.

Für die heißen Temperaturen wurde vorgesorgt: Hinter der Bühne gebe es "ein paar Eistruhen mit Handtüchern und Eiswürfeln", verrät Silbereisen. "Natürlich greife ich da zwischendurch auch immer mal wieder rein, um mich abzukühlen."

Diese Stars werden neben Helene Fischer auftreten

Neben Helene Fischer werden zahlreiche weitere Stars ein Comeback feiern: ESC-Legende Nicole (57) und Sängerin Nena (62) werden mit ihren größten Hits auftreten. "Riverboat"-Moderatorin und Sängerin Kim Fisher (53) und Rosenstolz-Sänger Peter Plate (55) werden mit einem Duett auf der Bühne stehen.

Weitere Performances kommen von Maite Kelly (42), Vicky Leandros (69) und Ross Antony (48). Die Zuschauerinnen und Zuschauer dürfen sich laut Sender zudem über "viele weitere Stars, Hits, Überraschungen und Comebacks" freuen. Die vom MDR und BR in Zusammenarbeit mit dem ORF in Auftrag gegebene Show wird am Samstag, 23. Juli, um 20:15 Uhr live im Ersten ausgestrahlt.