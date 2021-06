Florian Silbereisen beerbt Dieter Bohlen bei "DSDS"

Die Katze ist aus dem Sack: Florian Silbereisen tritt die Nachfolge von Dieter Bohlen bei "DSDS" an. Diese Kollegen sitzen mit ihm in der Jury.

Die Gerüchte haben sich bestätigt: Schlagerstar Florian Silbereisen (39, "Das Album") folgt Dieter Bohlen (67, "You're My Heart, You're My Soul") auf dem Jury-Thron des RTL-Formats "Deutschland sucht den Superstar". .

Ein völliger Neuling ist Silbereisen bei "DSDS" nicht: Im März 2020 half er schon einmal aus. Damals war der Posten kurzfristig zu besetzen, nachdem der Juror Xavier Naidoo (49) von RTL gefeuert wurde. Silbereisen sprang für die Liveshows ein. In der 19. Staffel der Castingshow wird er von Anfang an in der Jury sitzen.

Das ist die Jury

"Traumschiff"-Kapitän Silbereisen wird in der Jury neben Sängerin Ilse DeLange (44) und Produzent Toby Gad (53) Platz nehmen.

Die Niederländerin Ilse DeLange ist in ihrem Heimatland eine echte Berühmtheit und in Deutschland in erster Linie durch das Vox-Format "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" bekannt.

Der Münchener Toby Gad hat bereits mit zahlreichen großen Namen zusammengearbeitet und beispielsweise für Beyoncé (38, "I Am... Sasha Fierce") oder Ricky Martin (48, "Life") produziert.