Florian Silbereisen: Am "DSDS"-Set "flossen viele Tränen"

Florian Silbereisen freut sich, dass es am 22. Januar endlich mit "Deutschland sucht den Superstar" losgeht. Zum Auftakt der 19. Staffel erinnert er sich allerdings auch an einige Tränen, die am Set vergossen wurden.

22. Januar 2022 - 16:30 Uhr | (jes/spot)

Florian Silbereisen erzählt, dass am "DSDS"-Set "viele Tränen" flossen. © RTL / Stefan Gregorowius