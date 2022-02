Flop für Steffen Henssler: "Familien-Kochduell" sorgt für ARD-Quoten-Knick

Steffen Henssler präsentiert seit Montag seine neue Show "Familien-Kochduell". Doch die Sendung scheint beim Publikum nicht sonderlich gut anzukommen.

Fernsehkoch Steffen Henssler (49) hat mit seiner neuen ARD-Sendung "Familien-Kochduell" einen ziemlich schwachen Start hingelegt. Gerade einmal 600.000 Zuschauer (4,6 Prozent) schalteten am Montag ab 16.10 Uhr ein.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Quoten-Knick für ARD: Show von Steffen Henssler kann nicht überzeugen

Das bedeutete für das Erste einen Quoten-Knick zwischen zwei Ausgaben der "Tagesschau". So läuft das "Familien-Kochduell" ab: Zwei Familien treten am Herd gegeneinander an. Jeweils zwei Mitglieder kochen an einem Tag zusammen. Als Wochenbudget stehen nur 100 Euro zur Verfügung, die sich jede Familie selbst einteilt.

"Familien-Kochduell": Fan-Kritik an Sendezeit

Auf Instagram haben sich auch einige Fans über die neue Koch-Show beschwert. Die Kritik richtet sich jedoch nicht gegen den Inhalt, sondern gegen die Sendezeit. Vielen Zuschauern scheint 16.10 Uhr der falsche Sendeplatz zu sein, wie ein Blick in die Kommentare zu Hensslers Instagram-Post zur Sendung zeigen. "Die Uhrzeit ist ja überhaupt nicht gut, wer hat denn da Zeit", fragt ein Follower. Auch ein weiterer moniert: "Ach nö, nachmittags wird nicht geglotzt."