"First Dates Hotel" ist mit einer neuen Staffel zurück

Die Vox-Dating-Doku "First Dates Hotel" kommt mit neuen Folgen zurück. Während die erste Staffel ( ) aus Südfrankreich kam, sind Roland Trettl (49) und sein Team für Staffel zwei nach Kroatien gereist. Der Sender zeigt die sechs Episoden ab 8. Februar um 20:15 Uhr.

Am Konzept der Sendung habe sich nichts geändert, heißt es von Vox: "Die Singles checken im 'First Dates Hotel' zum Liebesurlaub ein. Und nach einem Blind Date beim romantischen Dinner können bei Interesse noch weitere Tage mit dem Date-Partner verbracht werden. Unterstützung bei ihren Dates erhalten die Urlauber von Gastgeber Roland Trettl und seinem Team, bestehend aus Aline an der Rezeption, Mariella, Tim, Viola, Marlitt und Maria im Service sowie Nic und Rocco an der Bar. Der Kroate Damjan erklärt den Gästen außerdem die Gepflogenheiten beim Daten in seinem Heimatland."

Die neuen Folgen von "First Dates Hotel" seien im September "unter strengen Corona-Maßnahmen und mit ständigen Tests gedreht" worden, so der Sender. In den neuen Folgen dürfen sich die Zuschauer unter anderem auf ein Wiedersehen mit Anni (83) und Gerd (81) aus Staffel eins freuen. Jetzt soll Annis Tochter Charly (59) endlich die große Liebe finden.