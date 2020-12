Findet "Bachelor" Niko Griesert unter diesen 22 Ladys seine Traumfrau?

22 Single-Ladys wollen "Bachelor" Niko Griesert den Kopf verdrehen. Ob der Junggeselle unter den Frauen die Eine findet? Hier sind die Kandidatinnen im Überblick.

Ab dem 13. Januar geht Niko Griesert (30) auf große Liebessuche ( ). Jetzt hat der Sender RTL die Kandidatinnen bekanntgegeben. Ganze 22 Ladys wollen die neue Frau an Nikos Seite sein. Können sie den Wunschvorstellungen des 30-jährigen Projektmanagers aus Osnabrück gerecht werden? Ein Überblick.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Grieserts Traumfrau sollte "einfach gern neue Sachen erleben, offen sein und Interesse zeigen". Es sei wichtig, dass sie "das Herz am rechten Fleck hat, humorvoll ist und sich vielleicht auch selbst nicht allzu ernst nimmt - weil ich tu's auch nicht". Ein Beuteschema in Sachen Optik habe er nicht. Niko ist zudem Vater einer neunjährigen Tochter, eine Liebe zu Kindern kann bei seiner künftigen Partnerin also nicht schaden.

Das sind die Kandidatinnen

Bei dem Junggesellen landen möchten Flugbegleiterin Anna Corcelli (30) aus Heidelberg, Model und Tänzerin Debora Goulart (24) aus Berlin, Flugbegleiterin Denise Hersing (24) aus Braunschweig, Studentin Esther Kobelt (22) aus Hannover, Unternehmerin Hannah Kerschbaumer (28) aus Berlin, Kosmetikerin Karina Wagner (24) aus Hamburg und Psychologiestudentin Laura Stella Bühre (21) aus Hamburg.

Konkurrenz bekommen sie etwa von Jura-Studentin Linda-Caroline Nobat (25) aus Hanau, Studentin Maria Chatzinikolau (25) aus Recklinghausen, Bankfilialleiterin Melissa Lindner (27) aus Hahnbach, Personalleiterin Nadine Ackermann (24) aus Tuttlingen, Studentin Nina Röber (20) aus Pirna, Unternehmerin Nora Lob (31) aus Leipzig und Erzieherin Vivien Fabia-Offelmann (27) aus Berlin.

Bei diesen Damen besteht Verwechslungsgefahr

Wie alle seine Vorgänger muss auch Niko Griesert in der neuen Staffel fleißig Namen lernen. So manche Ladys dürften dem Junggesellen Schwierigkeiten bereiten, denn: Die Namen Jacqueline, Kim, Michelle und Stefanie kommen jeweils doppelt vor.

Mit dabei sind Kosmetikerin Jacqueline Siegle (23) aus Göppingen, Bankkauffrau Jacqueline Bikmaz (32) aus Hannover, Flugbegleiterin Kim Virginia Hartung (25) aus Mannheim, Fachwirtin für Versicherungen und Finanzen Kim-Denise Lang (23) aus Göppingen, Immobilienfachwirtin Michèle de Roos (27) aus Köln, Bürokauffrau Michelle "Mimi" Gwozdz (26) aus Pfungstadt, die Operationstechnische Assistentin Stefanie Desiree (27) aus München und Store Managerin Stephie Stark (25) aus München.

Was ist neu an der elften Staffel?

Der Drehort der elften Staffel von "Der Bachelor" wird 2021 keine Urlaubskulisse im Ausland sein. Corona-bedingt findet die Produktion zum allerersten Mal ausschließlich in Deutschland statt. Junggeselle Niko Griesert sei darüber aber froh. "Wir lernen uns hier kennen und leben danach auch sicher hier, deshalb finde ich das super und freue mich umso mehr darauf. Es gibt ja auch superviele schöne Orte in Deutschland."