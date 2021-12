Finale von "The Voice of Germany": Auch Ed Sheeran gibt sich die Ehre

Internationale Superstars beim Finale von "The Voice of Germany" am Sonntag in Sat.1: Neben den Talents werden auch Ed Sheeran, James Blunt, James Arthur und andere live im Studio performen.

15. Dezember 2021 - 13:40 Uhr | (dr/spot)

Diese Talente kämpfen um den Sieg im Finale von "The Voice of Germany" 2021. © SAT.1/ProSieben/Claudius Pflug

Es wird ein großes Treffen der internationalen Musikszene: Beim Finale der Musikshow "The Voice of Germany" (Sonntag, ab 20:15 Uhr in Sat.1) geben sich die Superstars die Klinke in die Hand. Neben den Talents werden unter anderem auch Ed Sheeran (30), James Arthur (33) und James Blunt (47) live performen. Wie der Sender bekannt gab, wird Sheeran dort seine Single "Overpass Graffiti" und den Weihnachtssong "Merry Christmas" zum Besten geben. Blunt, der bereits während der Blind Auditions einen Auftritt in der Show hatte, macht seine Ankündigung wahr und kehrt wie versprochen zum Finale zurück. Gemeinsam mit der Finalistin Linda Elsener wird er den Song "Love Under Pressure" singen. Arthur wird sein Können gemeinsam mit Teilnehmer Sebastian Krenz präsentieren und stellt dabei seinen neuen Song "SOS" vor. Steven Gätjen ersetzt Thore Schölermann Die weiteren musikalischen Gäste: Michael Patrick Kelly (44, singt mit Katarina Mihaljevic "Blurry Eyes"), Calum Scott (33, singt mit Gugu Zulu "Rise") und James Morrison (37, singt mit dem Duo Florian und Charlen Gallant "Who's Gonna Love Me Now"). Am Ende der Show wird natürlich die Gewinnerin oder der Gewinner der diesjährigen Staffel von "The Voice of Germany" per Zuschauer-Voting gewählt. Durch die Sendung führt einmal mehr Lena Gercke (33). Co-Moderator Thore Schölermann (37) fällt erneut aus, er wurde vor wenigen Tagen Vater. Ihn vertritt die Allzweck-Moderationswaffe Steven Gätjen (49).