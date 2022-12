Filmtipps zum Jahreswechsel: Diese Streifen stimmen auf Silvester ein

Das neue Jahr steht vor der Tür und wird an Silvester freudig erwartet. Damit auch wirklich die richtige Stimmung für 2023 aufkommt, macht eine Reihe von Film-Klassikern den Jahreswechsel schmackhaft, die nicht "Dinner for One" heißen.

Das Jahr 2022 geht zu Ende und am 31. Dezember kommen Freunde und Familie wieder zusammen, um 2023 zu begrüßen. Traditionell läuft davor "Der 90. Geburtstag" oder "Dinner for One". Doch nicht nur der Sketch von 1963 lässt Silvester-Stimmung aufkommen. Diese Filmklassiker taugen mindestens genauso sehr dazu, sich auf Sektkorken oder ein spektakuläres Feuerwerk zu freuen.

"Harry und Sally", Romantische Komödie, 1989

Der wohl berühmteste vorgetäuschte Orgasmus der Filmgeschichte ist der Komödie "Harry und Sally" zu verdanken. Das Diner, in dem die Szene gedreht wurde, weist noch heute mit einem Schild darauf hin. Zum eigentlichen Höhepunkt kommt die Romanze zwischen Meg Ryan (61) und Billy Crystal (74) aber an Silvester. Die Geschichte besitzt dabei Herz und Hirn. Das Drehbuch des Streifens von 1989 wurde sogar für den Oscar nominiert.

"A Long Way Down", Tragikomödie, 2014

Vier völlig verschiedene Menschen (u.a. Pierce Brosnan, 69) treffen sich am Silvesterabend zufällig auf dem Dach eines Hochhauses und halten sich gegenseitig davon ab, hinunterzuspringen. Sie freunden sich miteinander an und schließen einen Pakt bis zum Valentinstag. Die berührende Geschichte über den Wert des Lebens und der Freundschaft hat durchaus einige Schwächen. Die bunte Mischung aus Charakteren harmoniert aber charmant. Zudem setzt der Film einige gute ernste Akzente.

"Der große Gatsby", Drama, 2013

Leonardo DiCaprios (48) ikonische Darstellung des Lebemanns Jay Gatsby ist für viele das Erste, was sie mit einer perfekten Silvesterparty verbinden. Nicht wenige "Great Gatsby"-Partys orientieren sich an dem Stil des Streifens. Dabei ist das Drama um den Millionär und dessen kompliziertes Liebesleben durchaus nicht nur schön anzuschauen. Gatsbys Geschichte nimmt eine tragische Wendung. Dennoch gehört die stilvolle Romanverfilmung zu den beliebtesten Filmen rund um den Jahreswechsel.

"Four Rooms", Episodenkomödie, 1995

Vier Filme in einem? Noch dazu von Star-Regisseuren wie Quentin Tarantino (59)? Diesen Luxus bietet der flotte Episodenfilm "Four Rooms". Der Hotelpage Ted (Tim Roth, 61) interagiert dabei in einer Silvesternacht mit verschiedenen schrägen Gästen - und das an seinem ersten Arbeitstag. Mit dabei sind zahlreiche Hollywood-Stars wie Salma Hayek (56), Madonna (64) oder Tarantino höchstselbst, die den Pagen in den Wahnsinn treiben. Jedes Zimmer bietet eine eigene Handlung, die der Zuschauer aus Teds Sicht miterlebt. Das ist oft höchst skurril und zum Schreien komisch, auch wenn nicht jede Episode zündet.

"Happy New Year", Romantische Komödie, 2011

In der romantischen Komödie "Happy New Year" ist der Name Programm: Ein stargespicktes Wohlfühlkino à la "Tatsächlich... Liebe", in dem das neue Jahr überschwänglich zelebriert wird. Mit dabei sind nicht nur US-Stars wie Zac Efron (35), Sarah Jessica Parker (57) oder Ashton Kutcher (44), sondern auch der deutsche Schauspieler Til Schweiger (59). Das Ergebnis ist bei weitem keine cineastische Meisterleistung, aber der richtige Stimmungskick auf die nächsten 365 Tage.