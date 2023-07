FIFA Frauen-WM 2023: Das Eröffnungsspiel live im Free-TV und Stream

Neuseeland eröffnet bei der Heim-WM gegen Norwegen die Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen. So sehen Fans den Auftakt und die weiteren Spiele live.

Am Donnerstagvormittag um 9:00 Uhr beginnt die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2023. Die neuseeländischen Gastgeberinnen empfangen zum ersten Spiel in Auckland Norwegen. Drei Stunden später ist auch das zweite Gastgeberland dran: Um 12:00 Uhr spielt Australien in Sydney gegen Irland. So sind Fans trotz der Zeitverschiebung live per TV oder Stream beim Eröffnungsspiel dabei.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Das Eröffnungsspiel zwischen Neuseeland und Norwegen ist ab 9:00 Uhr live im Ersten oder per zu sehen. Christina Graf (37) kommentiert die Partie live aus dem Eden Park in Auckland. Das Erste geht bereits ab 8:03 Uhr in die Vorberichterstattung mit Claus Lufen (56) und Expertin Nia Künzer (43), für die es das letzte große Turnier als TV-Expertin sein wird.

Auch das zweite Gastgeber-Eröffnungsspiel findet am Donnerstag statt: Ab 12:00 Uhr rollt das Leder zwischen Australien und Irland im Accor Stadium in Sydney. Die Partie ist ebenfalls im Ersten sowie per Livestream in der ARD-Mediathek zu sehen, Bernd Schmelzer (57) nimmt für die 90 Minuten in der Sprecherkabine als Kommentator Platz.

Wann spielt Deutschland?

Die DFB-Elf greift am Montag, den 24. Juli, zum ersten Mal ins Turniergeschehen ein. Das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg (55) trifft dann um 10:30 Uhr deutscher Zeit auf Marokko. Die Begegnung wird live im ZDF oder per Stream in der zu sehen sein, Claudia Neumann (59) kommentiert die Partie aus dem AAMI Park in Melbourne.