"FBoy Island": Neue Datingshow mit Moderatorin Lola Weippert

Nach ihrem "Temptation Island"-Abschied geht es für Lola Weippert in Sachen Liebesshows weiter. Nachdem bekannt wurde, dass sie die Kuppelshow "City of Love" moderieren wird, steht schon das nächste Projekt fest: Sie wird das neue Format "FBoy Island" präsentieren.

Amazon Prime hat . Präsentieren wird sie die ehemalige "Temptation Island"-Moderatorin Lola Weippert (29). "Bei dieser Show ist nichts so, wie es scheint", kündigt sie in einem Video zu "FBoy Island" an. Weiter erklärt Weippert: "In dieser Show suchen drei Single-Ladys nach der wahren, großen Liebe. Sie haben 20 Männer zur Auswahl." Davon würden es zehn "ernst meinen", die "Nice Guys", und zehn davon sind die "FBoys", die "wir alle kennen und am liebsten meiden würden", sagt die Moderatorin.

Die Aufgabe der Ladys sei es, die "Nice Guys" zu selektieren, "oder sie landen nachher bei einem 'FBoy' und verlieren leider richtig viel Geld", erklärt Weippert das Konzept hinter der Show. Denn die "FBoys" wollen das Spiel gewinnen und den Gewinn von 50.000 Euro abräumen. beschreibt sie das Format als "wild, emotional, chaotisch - und wahnsinnig unterhaltsam". Sie freue sich "riesig, euch durch dieses Gefühls-Wirrwarr zu begleiten und diese Show zu moderieren. Und glaubt mir: Diese Show hält, was der Titel verspricht."

Welche Single-Damen die Qual der Wahl haben, steht ebenfalls bereits fest: "Love Island"-Bekanntheit Aurelia Lamprecht sowie Lavinia Angelito und Alexandra Leonhard werden die Männer in paradiesischem Ambiente unter die Lupe nehmen. "Es ist krass gewesen, es war die Reise unseres Lebens", verrät Lamprecht auf ihrem Instagram-Account. Wie Prime Video verkündet hat, wird "FBoy Island" ab dem vierten Quartal 2025 zu sehen sein.

Lola Weippert wird auch "City of Love" präsentieren

Nachdem sie neun Staffeln lang bei "Temptation Island" und "Temptation Island VIP" Liebespaare auf die Probe gestellt hat, bleibt Weippert nicht nur mit "FBoy Island" den Liebes-TV-Formaten treu. Der SWR gab kürzlich bekannt, dass die Moderatorin die neue Datingshow "City of Love" übernehmen wird. Das Konzept soll sich deutlich von anderen Kuppelshows unterscheiden. Statt auf einer tropischen Insel dreht Weippert in deutschen Städten - konkret in Stuttgart, Frankfurt und München.

Gesucht werden Kandidaten und Kandidatinnen zwischen 30 und 40 Jahren, die "Lust auf ein Blind Date vor laufender Kamera" und "Spaß an einem Städtetrip" haben. Die neue Show wird in der ARD Mediathek zu sehen sein. Bei "Temptation Island" wird Lola Weippert von Janin Ullmann (43) ersetzt.