"Farbe bekennen": Angela Merkel zu Gast in Sondersendung

Bundeskanzlerin Angela Merkel wird am Dienstag nach der "Tagesschau" in einer Sondersendung zur Corona-Krise zu Gast sein und Fragen beantworten.

Angela Merkel bei einer Pressekonferenz in Berlin.

Die Bundeskanzlerin stellt sich in einem Fernsehinterview Fragen zur Corona-Krise: Angela Merkel (66) ist am Dienstag (2. Februar) in der Sendung "Farbe bekennen" zu Gast. Das Erste strahlt die 15-minütige Sondersendung um 20:15 Uhr nach der "Tagesschau" aus, heißt es vom Sender.

Dabei soll es unter anderem um die Impfstoffbeschaffung und die Corona-Maßnahmen der Regierung gehen. Das Interview mit Merkel führen Tina Hassel (56), Studioleiterin und Chefredakteurin Fernsehen im ARD-Hauptstadtstudio, und ARD-Chefredakteur Rainald Becker (61). Im Anschluss folgt dann um 20:30 Uhr im Ersten die Berichterstattung zum DFB-Pokalspiel Borussia Dortmund gegen SC Paderborn 07.