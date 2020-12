Fans begeistert: Britisches Dschungelcamp soll in Wales bleiben

Wegen der Corona-Pandemie wurde das britische Dschungelcamp in diesem Jahr in Wales gedreht. Die Fans waren offenbar begeistert.

Vielleicht müssen die Promis für das deutsche Dschungelcamp in den kommenden Jahren gar nicht mehr ins australische Outback fliegen. In Großbritannien zeichnet sich zumindest bereits ab, dass die britische Ausgabe womöglich in Wales verbleiben könnte - zumindest wenn es nach den Fans geht.

Wegen der Pandemie wurde die neueste Staffel von "I'm a Celebrity... Get Me Out of Here!", so der Titel der britischen Dschungelcamp-Fassung, auf Gwrych Castle im Norden von Wales gedreht. Die englische Autorin, Schauspielerin und Bloggerin Giovanna Fletcher (35, ) konnte dort gerade erst den Sieg für sich verbuchen. Nach dem Ende der neuen Staffel fordern zahlreiche Fans , dass das Camp auch weiterhin auf dem Schloss aufgezeichnet wird - oder zumindest zwischen Wales und Australien gewechselt wird.

Wie sieht es in Deutschland aus?

Ob nach Ausstrahlung der deutschen Ausgabe ähnliche Forderungen aufkommen werden, bleibt abzuwarten. Ein klassisches Camp wird es Anfang 2021 zumindest nicht geben. Wegen der Pandemie sollte "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" zunächst ebenfalls in Wales produziert werden, später musste RTL jedoch auch diesen Plan über den Haufen werfen.

Statt des Dschungelcamps wird ab dem 15. Januar täglich live auf dem Sender ab 22:15 Uhr "Ich bin ein Star - Die große Dschungelshow" zu sehen sein. Darin kämpfen Promis um den Einzug ins Camp 2022. Die Sendung wird in Deutschland produziert. Sonja Zietlow (52) und Daniel Hartwich (42) werden wie gewohnt moderieren und unter anderem auch mit Studiogästen Highlights der vergangenen Staffeln begutachten. Dschungelcamp-Liebling Dr. Bob wird zudem aus Australien eingeflogen. Der Sieger des Formats wird der erste Promi, der dann für 2022 feststeht.