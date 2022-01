Fahrplan steht! Wer vertritt Deutschland beim ESC in Italien?

Der Eurovision Song Contest rückt näher, doch wer wird für Deutschland ins Rennen gehen? Die deutsche Vorentscheidung "Germany 12 points" mit Barbara Schöneberger und Live-Publikum findet am 4. März 2022 statt.

Wer wird Deutschland beim Eurovision Song Contest im Mai in Turin vertreten? Die Entscheidung darüber rückt näher, die wichtigsten Termine stehen nun fest.

10. Februar: Präsentation der Kandidatinnen und Kandidaten

Die Musikerinnen und Musiker, die für eine ESC-Teilnahme infrage kommen, präsentieren sich ab 10. Februar auf eurovision.de. Wer zu hören sein wird, wählt die deutsche ESC-Fachjury unter den 944 Bewerbungen derzeit aus.

Diese Fachjury besteht aus fünf Musikexpertinnen und -experten der Radio-Popwellen der ARD und Alexandra Wolfslast, der Chefin der deutschen ESC-Delegation. Die Radiosender werde erstmals ein wichtiger Bestandteil des Auswahlverfahrens sein, wie der NDR bereits im November zum neuen Prozedere mitteilte. Beteiligt sind: Antenne Brandenburg, BAYERN 3, Bremen Vier, hr3, MDR Jump, NDR 2, SR 1, SWR3 und WDR 2.

28. Februar: Abstimmung im Netz

Nach der Vorauswahl durch die Fachjury ist dann das Publikum gefragt: Die Abstimmung für den Musik-Act im Netz beginnt am 28. Februar. Von da an können die Userinnen und User auf den Online-Seiten der neun ARD-Popwellen aus den Acts ihren Favoriten wählen.

4. März: Entscheidung beim "großen ARD ESC-Tag"

Die Entscheidung fällt noch in der gleichen Woche im Rahmen des "großen ARD ESC-Tags" am 4. März. An diesem Tag werden die ARD-Popwellen die infrage kommenden Songs den ganzen Tag über spielen und ihre Hörerinnen und Hörer zur Abstimmung per Telefon, SMS oder online aufrufen.

Abends wandert die ESC-Auswahl erstmals ins Fernsehen. Alle Dritten Programme der ARD werden um 20:15 Uhr live die Sendung "Germany 12 Points - der deutsche ESC-Vorentscheid" aus Berlin übertragen. Zeitgleich ist die Sendung auf eurovision.de und in der ARD Mediathek zu sehen. In der Show stellen die Kandidatinnen und Kandidaten ihre Songs auf der Bühne vor. Es kann weiter abgestimmt werden.

Am Ende des Abends wird Moderatorin Barbara Schöneberger (47) die Künstlerin, den Künstler oder die Band mit den meisten Abstimmungspunkten vorstellen. Sie, er oder die Band wird Deutschland dann beim Finale des Eurovision Song Contests in Turin vertreten.

10., 12. und 14. Mai: Eurovision Song Contest

Das Finale des kommenden ESC findet am 14. Mai 2022 ab 21 Uhr in Turin, Italien, statt. Die beiden Halbfinals sind für den 10. und 12. Mai um jeweils 21 Uhr angesetzt.

Die italienische Rockband Maneskin setzte sich mit ihrem Song "Zitti e buoni" im vergangenen durch und holte den Wettbewerb damit nach Italien. Der deutsche Vertreter Jendrik Sigwart (27) landete beim ESC 2021 in Rotterdam auf dem vorletzten Platz.