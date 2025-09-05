"Experte für alles": Klaas Heufer-Umlauf wird Assistent von Weltstar

Klaas Heufer-Umlauf bringt seine Sendung "Experte für alles" zurück und testet darin auch, wie es sich als Assistent von Ed Sheeran lebt.

Nach dem Aus seiner Talkshow "Late Night Berlin" meldete sich Klaas Heufer-Umlauf (41) im April mit dem neuen Format "Experte für alles" zurück. Die zweite Staffel, in der er wieder verschiedene Themengebiete erkundet, steht nun in den Startlöchern. Die neuen Folgen laufen ab dem 16. September, immer dienstags um 21:25 Uhr auf ProSieben und Joyn. Wie der Sender nun verkündet hat, sind dann auch Matthias Mangiapane (41) und Ed Sheeran (34) mit von der Partie.

Zwei neue Jobs im Test bei Klaas Heufer-Umlauf

Reality-Star Mangiapane soll Klaas Heufer-Umlauf das Handwerk lehren, um ein echter Reality-Star zu werden, heißt es vorab zu den neuen Folgen. Dabei will der Moderator herausfinden, für wen sich dieser "Beruf" lohnt und ob sich das auch finanziell auszahlt. Außerdem will Klaas am 16. September einen weiteren Job testen: Er probiert sich laut ProSieben als Personal Assistant von Weltstar Ed Sheeran.

Klaas Heufer-Umlauf testet und experimentiert in der Show laut der Ankündigung mit Experten und Gästen außerdem unter anderem für sein TV-Publikum, ob man erlernen kann, Schmerz zu unterdrücken oder ob es den Promi-Bonus tatsächlich gibt.

Auch "Ein sehr gutes Quiz" geht weiter

Kurz nach dem Start der neuen Folgen von "Experte für alles" gibt es dann noch mehr von Klaas zu sehen. Die Sendung "Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)" mit Joko Winterscheidt (46) und Klaas Heufer-Umlauf geht ebenfalls in die zweite Runde. ProSieben zeigt ab dem 20. September vier neue Folgen des Quizformats jeweils samstags um 20:15 Uhr. Auch auf Joyn ist die Sendung verfügbar, in der ein Preisgeld von 100.000 Euro winkt. Das Konzept bleibt gleich: Wie in der ersten Staffel findet das Quiz erneut "irgendwo in Deutschland" statt. Wer sein Wissen unter Beweis stellen möchte, kann nach der Bekanntgabe der Location dort vorbeischauen - und hat die Chance, als einer der Kandidaten ausgewählt zu werden.